Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2022
 
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Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу

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До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале"
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале"
Фото: LOBODA / Facebook

Украинскую певицу Светлану Лободу (Loboda) удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима. Об этом в комментарии "Новому каналу" сообщил создатель платформы Петр Заставный.

По словам Заставного, они удаляют фото артиста из базы только после публичного признания войны.

"Считаем своим лучшим результатом, что некоторые из опубликованных признали свою ошибку, определились с собственной позицией и начали говорить правду о нападении России на Украину. Нескольких персон после этого убрали из черного списка. К примеру, Лободу, которая с первых дней начала не только говорить о войне в соцсетях, но и активно вести волонтерскую деятельность", – отметил создатель платформы. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале". 

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

После этого певица сама и с помощью своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

Теги: Светлана Лобода, война России против Украины, Loboda, певица
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