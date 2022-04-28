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28 апреля, 2022
 
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"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге

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Никитюк показала "святое авто"
Никитюк показала "святое авто"
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram 28 апреля поделилась роликом, в котором показала автомобиль, на котором украинцам удалось спастись от российских оккупантов.

"Благословенные автомобили. Несколько семей на таких автомобилях спаслись от российской мерзкой оккупации и приехали к нам в убежище! Они ехали пять дней!" – написала она.

Никитюк отметила, что в одной из таких машин ехали мужчина, беременная женщина на седьмом месяце еще с одним ребенком на руках, а четверо детей позади. Еще в одном автомобиле, который Никитюк назвала "святым авто",– мужчина, женщина, двое детей, собака и кошка, которая начала рожать в дороге.

"Как это можно выдержать?" – несколько раз повторила телеведущая, показав кошку с котятами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала войны России против Украины Никитюк занимается волонтерской деятельностью. Она помогает людям, вынужденным покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов.

Теги: Украина, автомобили, война, животные, волонтеры, украинцы, убежище, война России против Украины, телеведущая, Леся Никитюк
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