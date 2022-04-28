"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге

"Благословенные автомобили. Несколько семей на таких автомобилях спаслись от российской мерзкой оккупации и приехали к нам в убежище! Они ехали пять дней!" – написала она.
Никитюк отметила, что в одной из таких машин ехали мужчина, беременная женщина на седьмом месяце еще с одним ребенком на руках, а четверо детей позади. Еще в одном автомобиле, который Никитюк назвала "святым авто",– мужчина, женщина, двое детей, собака и кошка, которая начала рожать в дороге.
"Как это можно выдержать?" – несколько раз повторила телеведущая, показав кошку с котятами.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны России против Украины Никитюк занимается волонтерской деятельностью. Она помогает людям, вынужденным покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов.