"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге

"Благословенные автомобили. Несколько семей на таких автомобилях спаслись от российской мерзкой оккупации и приехали к нам в убежище! Они ехали пять дней!" – написала она.

Никитюк отметила, что в одной из таких машин ехали мужчина, беременная женщина на седьмом месяце еще с одним ребенком на руках, а четверо детей позади. Еще в одном автомобиле, который Никитюк назвала "святым авто",– мужчина, женщина, двое детей, собака и кошка, которая начала рожать в дороге.

"Как это можно выдержать?" – несколько раз повторила телеведущая, показав кошку с котятами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

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