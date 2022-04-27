"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"

"Открываем варенье, берем пакет. Если у вас нет воронки или еще какого-то приспособления, завязываем, отрезаем кусочек", – сказала женщина, наполнив вареньем полиэтиленовый пакет.

Она попыталась через отверстие в пакете перелить в бутылку варенье, но все полилось мимо.

"Все завалилось. Получилась х...йня", – сказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Дурнев (@aleksey_durnev)

"Получилась х...йня" – как девиз всей парашки", – отметил andreieivskiy.

"Вся Россия в одном видео", – отметила mmarryanaa.