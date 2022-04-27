"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"

"Открываем варенье, берем пакет. Если у вас нет воронки или еще какого-то приспособления, завязываем, отрезаем кусочек", – сказала женщина, наполнив вареньем полиэтиленовый пакет.
Она попыталась через отверстие в пакете перелить в бутылку варенье, но все полилось мимо.
"Все завалилось. Получилась х...йня", – сказала она.
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"Получилась х...йня" – как девиз всей парашки", – отметил andreieivskiy.
"Вся Россия в одном видео", – отметила mmarryanaa.
Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.
После начала войны РФ в Украине об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 750 зарубежных компаний. Соответствующие подсчеты опубликовал Институт руководителей высшего звена Йельского университета.
Среди полностью ушедших, приостановивших или ограничивших свою работу в РФ такие гиганты, как Apple, Adobe, Amazon, Boeing, Chanel, Danone, Disney, Dell, eBay, HP, IKEA, Mercedes-Benz, Meta (владелец Facebook и Instagram), Nintendo, Nokia, Puma, Shell, Twitter, YouTube, а также Coca-Cola и Pepsi.