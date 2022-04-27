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27 апреля, 2022
 
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"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"

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Дурнев показал неудачный эксперимент россиянки
Дурнев показал неудачный эксперимент россиянки
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский блогер и журналист Алексей Дурнев 27 апреля опубликовал в Instagam ролик, в котором женщина на кухне попыталась сделать "аналог пепси-колы" на кухне.

"Открываем варенье, берем пакет. Если у вас нет воронки или еще какого-то приспособления, завязываем, отрезаем кусочек", – сказала женщина, наполнив вареньем полиэтиленовый пакет.

Она попыталась через отверстие в пакете перелить в бутылку варенье, но все полилось мимо.

"Все завалилось. Получилась х...йня", – сказала она.

"Получилась х...йня" – как девиз всей парашки", – отметил andreieivskiy.

"Вся Россия в одном видео", – отметила mmarryanaa.

Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

После начала войны РФ в Украине об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 750 зарубежных компаний. Соответствующие подсчеты опубликовал Институт руководителей высшего звена Йельского университета.

Среди полностью ушедших, приостановивших или ограничивших свою работу в РФ такие гиганты, как Apple, Adobe, Amazon, Boeing, Chanel, Danone, Disney, Dell, eBay, HP, IKEA, Mercedes-Benz, Meta (владелец Facebook и Instagram), Nintendo, Nokia, Puma, Shell, Twitter, YouTube, а также Coca-Cola и Pepsi.

Теги: Россия, Алексей Дурнев, блогеры, блогер, бутылки
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