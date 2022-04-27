Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2022
 
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Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют

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Мишина заявила, что Россия свершает геноцид украинского народа
Мишина заявила, что Россия свершает геноцид украинского народа
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 26 апреля в Stories Instagram призналась, что ее в личных сообщениях пытаются убедить, что многие россияне не виноваты в войне РФ против Украины.

"Когда мне пишут, какой же жестокой я оказалась и многие россияне не виноваты, мне хочется их всех привезти в Мариуполь, запереть в подвалах, и пусть гниют. А мы будем потом спрашивать: "За что они нас так ненавидят?" и громко кричать, что мы не виноваты! Это все политика!" – написала она.

Актриса также охарактеризовала агрессию РФ против Украины.

"Геноцид украинского народа! Настоящий геноцид!" – заявила Мишина.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Сейчас она со своим сыном Платоном находится в Бельгии.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

Теги: Россия, Украина, война, Мариуполь, геноцид, война России против Украины, актриса, Ксения Мишина
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