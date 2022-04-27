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27 апреля, 2022
 
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"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток

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Ребрик: Подброшу идею для игры с детьми
Ребрик: Подброшу идею для игры с детьми
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 26 апреля в Instagram показала, как играет со своей старшей дочерью,10-летней Дианой.

"Подброшу идею для игры с детьми. Диана очень увлеклась. Это была одна из любимых девичьих игр моего детства. И везде, где прыгать на резинке было нельзя, или где надо было сделать вид, что мы вежливые девушки, играли именно в нее", – призналась Ребрик.

Она отметила, что для этой игры можно использовать обычные нитки. Телеведущая предложила подписчикам вспомнить игры их детства.

"Ведь, как мы все знаем, новые тренды – это хорошо забытые старые. Делитесь! Буду очень благодарна", – отметила Ребрик.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Теги: дети, телеведущая, актриса, Лилия Ребрик
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