"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток

"Подброшу идею для игры с детьми. Диана очень увлеклась. Это была одна из любимых девичьих игр моего детства. И везде, где прыгать на резинке было нельзя, или где надо было сделать вид, что мы вежливые девушки, играли именно в нее", – призналась Ребрик.
Она отметила, что для этой игры можно использовать обычные нитки. Телеведущая предложила подписчикам вспомнить игры их детства.
"Ведь, как мы все знаем, новые тренды – это хорошо забытые старые. Делитесь! Буду очень благодарна", – отметила Ребрик.
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Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".
Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).