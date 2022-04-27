"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток

"Подброшу идею для игры с детьми. Диана очень увлеклась. Это была одна из любимых девичьих игр моего детства. И везде, где прыгать на резинке было нельзя, или где надо было сделать вид, что мы вежливые девушки, играли именно в нее", – призналась Ребрик.

Она отметила, что для этой игры можно использовать обычные нитки. Телеведущая предложила подписчикам вспомнить игры их детства.

"Ведь, как мы все знаем, новые тренды – это хорошо забытые старые. Делитесь! Буду очень благодарна", – отметила Ребрик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)