Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2022
 
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"Когда вы же все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом

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Литвинова: Когда же они, наконец, поймут?
Литвинова: Когда же они, наконец, поймут?
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова 25 апреля в Instagram опубликовала свое портретное черно-белое фото, автором которого является украинский фотограф Ксения Каргина.

"Поработала с талантливым украинским фотографом Ксенией на нашем небольшом фильме "Когда вы же все, наконец, поймете?" Когда же они, наконец, поймут?" – написала она.

Литвинова на своем YouTube-канале 23 апреля обнародовала короткометражный фильм "Когда вы же вы, наконец, поймете?", в котором выступила режиссером и исполнила роль.

Она предстала в образе немецкой певицы и актрисы Марлен Дитрих. Литвинова продекламировала русскоязычный вариант текста антивоенной песни из репертуара Дитрих "Скажи мне, где цветы?" (в оригинале – песня Sag Mir Wo die Blumen Sind?).

"Скажи мне, где цветы? – Их девушки сорвали. – Когда же вы поймете? Когда же они все, наконец, поймут? Скажи мне, а где эти девушки? – Их мальчики забрали. – А скажи мне, где эти мальчики? Что произошло? – Они ушли в солдаты. – Скажи мне, где солдаты? – Они легли в могилы. – Скажи мне, где все могилы? – Их спрятали цветы. – Когда же вы поймете? Когда же они все, наконец, поймут? Скажи мне, где цветы? – Их девушки сорвали".

ВИДЕО
Видео: Renata Litvinova / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Песня Sag Mir Wo die Blumen Sind? после Второй мировой войны обрела популярность как гимн пацифизма.

Литвинова, проживающая во Франции, 24 февраля, в день нападения России на Украину, выступила против военных действий. Она разместила в Instagram пост со слоганом "Нет войне".

Теги: Россия, Украина, война, фильм, Рената Литвинова, режиссер, война России против Украины, Марлен Дитрих, актриса, певица
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