  "Когда вы же все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом

"Поработала с талантливым украинским фотографом Ксенией на нашем небольшом фильме "Когда вы же все, наконец, поймете?" Когда же они, наконец, поймут?" – написала она.

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Литвинова на своем YouTube-канале 23 апреля обнародовала короткометражный фильм "Когда вы же вы, наконец, поймете?", в котором выступила режиссером и исполнила роль.

Она предстала в образе немецкой певицы и актрисы Марлен Дитрих. Литвинова продекламировала русскоязычный вариант текста антивоенной песни из репертуара Дитрих "Скажи мне, где цветы?" (в оригинале – песня Sag Mir Wo die Blumen Sind?).

"Скажи мне, где цветы? – Их девушки сорвали. – Когда же вы поймете? Когда же они все, наконец, поймут? Скажи мне, а где эти девушки? – Их мальчики забрали. – А скажи мне, где эти мальчики? Что произошло? – Они ушли в солдаты. – Скажи мне, где солдаты? – Они легли в могилы. – Скажи мне, где все могилы? – Их спрятали цветы. – Когда же вы поймете? Когда же они все, наконец, поймут? Скажи мне, где цветы? – Их девушки сорвали".

ВИДЕО

Видео: Renata Litvinova / YouTube

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