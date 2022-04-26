"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову

Макаревич: Эти люди меня совершенно не интересуют Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Я имел в виду неумных хамов, которые позволяют себе в сети очень нехорошо писать о людях, которым они в подметки не годятся. Только это меня взбесило", – сказал он.

Макаревич подчеркнул, что хорошо знает российскую актрису Чулпан Хаматову и певицу Аллу Пугачеву и их заслуги перед людьми.

"100 лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала, какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой! Знаю, сколько Чулпан делала и делает, помимо того, что она гениальная актриса. Скольких детей спасла Хаматова со своим фондом", – подчеркнул он.

Макаревич подчеркнул, что россияне, поддерживающие войну России против Украины, не имеют права что-либо говорить о Пугачевой и Хаматовой, покинувших РФ.

"Это дерево вместо головы. Эти люди меня совершенно не интересуют", – подчеркнул он.

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