"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову

"Я имел в виду неумных хамов, которые позволяют себе в сети очень нехорошо писать о людях, которым они в подметки не годятся. Только это меня взбесило", – сказал он.
Макаревич подчеркнул, что хорошо знает российскую актрису Чулпан Хаматову и певицу Аллу Пугачеву и их заслуги перед людьми.
"100 лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала, какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой! Знаю, сколько Чулпан делала и делает, помимо того, что она гениальная актриса. Скольких детей спасла Хаматова со своим фондом", – подчеркнул он.
Макаревич подчеркнул, что россияне, поддерживающие войну России против Украины, не имеют права что-либо говорить о Пугачевой и Хаматовой, покинувших РФ.
"Это дерево вместо головы. Эти люди меня совершенно не интересуют", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".
6 апреля в Telegram Макаревич высказался против критики Хаматовой, Пугачевой, ее мужа шоумена Максима Галкина и певицы Земфиры, не поддержавших агрессию РФ против Украины. "Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы", – заявил Макаревич.