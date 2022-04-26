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26 апреля, 2022
 
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"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову

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Макаревич: Эти люди меня совершенно не интересуют
Макаревич: Эти люди меня совершенно не интересуют
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич 25 апреля в интервью программе "Осторожно: Собчак" на одноименном YouTube-канале объяснил, кого из россиян он считает "мудачьем".

"Я имел в виду неумных хамов, которые позволяют себе в сети очень нехорошо писать о людях, которым они в подметки не годятся. Только это меня взбесило", – сказал он.

Макаревич подчеркнул, что хорошо знает российскую актрису Чулпан Хаматову и певицу Аллу Пугачеву и их заслуги перед людьми.

"100 лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала, какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой! Знаю, сколько Чулпан делала и делает, помимо того, что она гениальная актриса. Скольких детей спасла Хаматова со своим фондом", – подчеркнул он.

Макаревич подчеркнул, что россияне, поддерживающие войну России против Украины, не имеют права что-либо говорить о Пугачевой и Хаматовой, покинувших РФ.

"Это дерево вместо головы. Эти люди меня совершенно не интересуют", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".

6 апреля в Telegram Макаревич высказался против критики Хаматовой, Пугачевой, ее мужа шоумена Максима Галкина и певицы Земфиры, не поддержавших агрессию РФ против Украины. "Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы", – заявил Макаревич.

Теги: Алла Пугачева, война, Андрей Макаревич, война России против Украины, Чулпан Хаматова, музыкант
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