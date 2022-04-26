"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты

Суша: Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови и отмоется ли Фото: masha_susha / Instagram

"Русня "освободила" наш дом… Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, на которые мы работали годами... Но самое ценное у меня находится не дома, а в сердце… Самое главное – это то, что мне еще есть кого держать за руку, и что у меня вообще эти руки есть. Русня изнасиловала наш дом, обоссала, растерла говно по полу и поломала то, что не удалось вынести. Тошно", – написала она.

Суша добавила, что при всем перечисленном ее дом устоял и не сгорел, в отличие от многих домов ее соседей.

"Это ужас… Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови, и отмоется ли", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)