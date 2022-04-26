Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2022
 
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"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты

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Суша: Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови и отмоется ли
Суша: Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови и отмоется ли
Фото: masha_susha / Instagram

Шеф-редактор тревел-шоу "Орел и решка" Маша Суша 25 апреля в Stories Instagram рассказала, что увидела в своем доме в Ирпене.

"Русня "освободила" наш дом… Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, на которые мы работали годами... Но самое ценное у меня находится не дома, а в сердце… Самое главное – это то, что мне еще есть кого держать за руку, и что у меня вообще эти руки есть. Русня изнасиловала наш дом, обоссала, растерла говно по полу и поломала то, что не удалось вынести. Тошно", – написала она.

Суша добавила, что при всем перечисленном ее дом  устоял и не сгорел, в отличие от многих домов ее соседей.

"Это ужас… Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови, и отмоется ли", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. 25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

17 апреля специалисты Национальной полиции закончили документировать военные преступления российских военных в Ирпене, всего было осмотрено 269 тел погибших жителей города, рассказал 18 апреля первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев, пишет "Укринформ".

Теги: Россия, Украина, война, Ирпень, преступление, война России против Украины, Орел и решка, Маша Суша
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