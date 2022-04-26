"Русня обоссала наш дом, растерла говно по полу". Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что с ее жилищем сделали оккупанты

"Русня "освободила" наш дом… Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, на которые мы работали годами... Но самое ценное у меня находится не дома, а в сердце… Самое главное – это то, что мне еще есть кого держать за руку, и что у меня вообще эти руки есть. Русня изнасиловала наш дом, обоссала, растерла говно по полу и поломала то, что не удалось вынести. Тошно", – написала она.
Суша добавила, что при всем перечисленном ее дом устоял и не сгорел, в отличие от многих домов ее соседей.
"Это ужас… Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови, и отмоется ли", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. 25 марта президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".
17 апреля специалисты Национальной полиции закончили документировать военные преступления российских военных в Ирпене, всего было осмотрено 269 тел погибших жителей города, рассказал 18 апреля первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев, пишет "Укринформ".