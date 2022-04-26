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26 апреля, 2022
 
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"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка

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Осадчая: Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость
Осадчая: Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая в интервью изданию "НВ Life" 25 апреля заявила, что перед тем как взять приемного ребенка, нужно время на подготовку.

"У нас с Юрой был разговор по поводу усыновления, и мы решили, что после того как закончится война, вернемся к этой мысли. Это очень нелегкая тема. Я считаю, усыновление – это более ответственно, чем рождение ребенка", – подчеркнула она.

Осадчая отметила, что прежде чем решиться на этот шаг, нужно работать с психологом и общаться с родителями, уже имеющими такой опыт.

"Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость, эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме впоследствии, а пока читать, узнавать об усыновлении", – подчеркнула она.

Осадчая отметила, что планирует делиться информацией, чтобы эта процедура в стране "была по настоящему зову сердца" и чтобы люди не возвращали детей в детские дома, а чувствовали ответственность.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

После начала войны Горбунов и Осадчая занялись волонтерской деятельностью. Где именно находятся сейчас супруги и их дети, они не уточняли.

13 апреля Горбунов заявил, что они с Осадчей задумываются о том, чтобы взять приемного ребенка, потерявшего родителей на войне.

Теги: война, усыновление, дети, война России против Украины, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, психолог, родители
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