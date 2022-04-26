"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка

Осадчая: Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость Фото: kosadcha / Instagram

"У нас с Юрой был разговор по поводу усыновления, и мы решили, что после того как закончится война, вернемся к этой мысли. Это очень нелегкая тема. Я считаю, усыновление – это более ответственно, чем рождение ребенка", – подчеркнула она.

Осадчая отметила, что прежде чем решиться на этот шаг, нужно работать с психологом и общаться с родителями, уже имеющими такой опыт.

"Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость, эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме впоследствии, а пока читать, узнавать об усыновлении", – подчеркнула она.

Осадчая отметила, что планирует делиться информацией, чтобы эта процедура в стране "была по настоящему зову сердца" и чтобы люди не возвращали детей в детские дома, а чувствовали ответственность.

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