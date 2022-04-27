"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым

Тринчер заявила, что за несколько дней до войны виделась с певицей, записавшей песню с Киркоровым Фото: annatrincher_official / Instagram

"Аня Асти выпускает видео с пропутинским артистом и продолжает работать в Москве", – написала Тринчер.

Она добавила, что Anna Asti – украинка и долгое время работала в Украине.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram

"Не понимала артистов, который молчат [о военной агрессии РФ против Украины], но делать дуэт с пропутинским артистом Киркоровым – нет слов", – заявила Тринчер и добавила что "это слишком мерзко".





Скриншот: annatrincher_official / Instagram

Тринчер сообщила, что они с Anna Asti виделись за несколько дней до войны и записали совместное видео.

"К счастью, я его так и не выложила!" – отметила певица.





Скриншот: annatrincher_official / Instagram

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