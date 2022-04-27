"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым

"Аня Асти выпускает видео с пропутинским артистом и продолжает работать в Москве", – написала Тринчер.
Она добавила, что Anna Asti – украинка и долгое время работала в Украине.
"Не понимала артистов, который молчат [о военной агрессии РФ против Украины], но делать дуэт с пропутинским артистом Киркоровым – нет слов", – заявила Тринчер и добавила что "это слишком мерзко".
Тринчер сообщила, что они с Anna Asti виделись за несколько дней до войны и записали совместное видео.
"К счастью, я его так и не выложила!" – отметила певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место. В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
Киркоров с начала войны России против Украины не высказывал свою позицию. А 16 апреля поддержал жену кума президента РФ Владимира Путина, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардепа Виктора Медведчука – телеведущую Оксану Марченко. Киркоров призвал освободить Медверчука "из подвалов СБУ.
Киркоров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.
23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.
Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".