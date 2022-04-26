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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты после захвата здания горсовета Херсона представили "глав" городской и областной администраций – Лагута

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Оккупанты убрали из мэрии Херсона всю украинскую символику, сказал Лагута
Оккупанты убрали из мэрии Херсона всю украинскую символику, сказал Лагута
Фото: Колыхаев Игорь / Facebook

Российские оккупанты 26 апреля представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Об этом глава Херсонской областной государственной (военной) администрации Геннадий Лагута сообщил в Telegram.

"Вчера оккупанты заняли помещение горсовета Херсона, сняли всю украинскую символику, на охране поставили своих военных. [...] Сегодня в помещении городского совета оккупанты и их коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобыца. Я уверен, что эти коллаборанты после нашей победы понесут ответственность – они и их сообщники. Эти назначения незаконны, потому что Херсон и Херсонская область – это Украина", – сказал он.

Коллектив городского совета Херсона из-за захвата оккупантами здания мэрии сегодня работал в другом месте, а команда ОВА покинула город после начала оккупации, уточнил Лагута.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, захват, Херсонская область, горсовет, ХНР, война России против Украины, Геннадий Лагута, российские оккупанты
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