Оккупанты после захвата здания горсовета Херсона представили "глав" городской и областной администраций – Лагута

"Вчера оккупанты заняли помещение горсовета Херсона, сняли всю украинскую символику, на охране поставили своих военных. [...] Сегодня в помещении городского совета оккупанты и их коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобыца. Я уверен, что эти коллаборанты после нашей победы понесут ответственность – они и их сообщники. Эти назначения незаконны, потому что Херсон и Херсонская область – это Украина", – сказал он.
Коллектив городского совета Херсона из-за захвата оккупантами здания мэрии сегодня работал в другом месте, а команда ОВА покинула город после начала оккупации, уточнил Лагута.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.