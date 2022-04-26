Оккупанты после захвата здания горсовета Херсона представили "глав" городской и областной администраций – Лагута

"Вчера оккупанты заняли помещение горсовета Херсона, сняли всю украинскую символику, на охране поставили своих военных. [...] Сегодня в помещении городского совета оккупанты и их коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобыца. Я уверен, что эти коллаборанты после нашей победы понесут ответственность – они и их сообщники. Эти назначения незаконны, потому что Херсон и Херсонская область – это Украина", – сказал он.

Коллектив городского совета Херсона из-за захвата оккупантами здания мэрии сегодня работал в другом месте, а команда ОВА покинула город после начала оккупации, уточнил Лагута.

Война России против Украины. Главное (обновляется)