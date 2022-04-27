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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Херсона вышли на проукраинский митинг. Российские оккупанты разогнали его

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Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск
Фото: tsn.ua

27 апреля жители Херсона вышли на мирный митинг против псевдореферендума, который хотят провести оккупанты. Об этом сообщило Общественное.

"Разгонять митинг стали еще до того, как он начался. Только люди начали собираться на него, сразу начали бросать гранаты", – рассказала журналистам участница акции.

Против демонстрантов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

"Общественное Херсон" опубликовало в YouTube видео, на котором видно, что люди убегают от взрывов и обсуждают, что надышались газом.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Херсон / YouTube

Директор Херсонского областного территориального центра экстренной медицинской помощи Иннеса Чамлай сообщила местному изданию "Мост", что при разгоне митинга пострадали минимум два человека.

"Мост" опубликовал в Twitter видео, на котором виден момент взрыва гранаты. Люди с украинскими флагами убегают из этого места, также видно, что участники акции несут пострадавшего человека.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций.

Теги: Украина, Херсон, протесты, митинг, война России против Украины, разгон, население, российские оккупанты
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