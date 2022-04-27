Жители Херсона вышли на проукраинский митинг. Российские оккупанты разогнали его

"Разгонять митинг стали еще до того, как он начался. Только люди начали собираться на него, сразу начали бросать гранаты", – рассказала журналистам участница акции.

Против демонстрантов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

"Общественное Херсон" опубликовало в YouTube видео, на котором видно, что люди убегают от взрывов и обсуждают, что надышались газом.

ВИДЕО

Видео: Суспільне Херсон / YouTube

Директор Херсонского областного территориального центра экстренной медицинской помощи Иннеса Чамлай сообщила местному изданию "Мост", что при разгоне митинга пострадали минимум два человека.

"Мост" опубликовал в Twitter видео, на котором виден момент взрыва гранаты. Люди с украинскими флагами убегают из этого места, также видно, что участники акции несут пострадавшего человека.

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