У власти Украины есть стратегия по деоккупации всех городов и сел на юге страны – ОП

Подоляк: Можете даже не сомневаться, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины Фото: president.gov.ua

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Коротко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", – сказал он.

Подоляк заявил, что государство "точно не забыло" граждан, которые находятся на этих территориях.

Офис президента, по его словам, получает оперативную информацию о происходящем там. Власти Украины "практически в онлайн-режиме" наблюдают за тем, как местные жители противостоят попыткам оккупантов провести псевдореферендумы или каким-нибудь другим способом создать впечатление, что в этих городах "возможен демонический "русский мир", сказал он.

Сейчас, подчеркнул Подоляк, "даже самим российским варварам" понятно, что в Украине их никто не ждал.

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