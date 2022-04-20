ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У власти Украины есть стратегия по деоккупации всех городов и сел на юге страны – ОП

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Можете даже не сомневаться, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины
Подоляк: Можете даже не сомневаться, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины
Фото: president.gov.ua

Высшее руководство Украины имеет стратегию по деоккупации населенных пунктов на юге, которые были заняты российскими оккупационными войсками. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в комментарии "Украинской правде" 20 апреля.

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Коротко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", – сказал он. 

Подоляк заявил, что государство "точно не забыло" граждан, которые находятся на этих территориях. 

Офис президента, по его словам, получает оперативную информацию о происходящем там. Власти Украины "практически в онлайн-режиме" наблюдают за тем, как местные жители противостоят попыткам оккупантов провести псевдореферендумы или каким-нибудь другим способом создать впечатление, что в этих городах "возможен демонический "русский мир", сказал он. 

Сейчас, подчеркнул Подоляк, "даже самим российским варварам" понятно, что в Украине их никто не ждал. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

По информации ГРУ Минобороны Украины, российские военные готовят псевдореферендумы для "легализации" оккупационных администраций в Херсонской области, а также в городе Снегиревка Николаевской области. В Розовке Запорожской области оккупанты уже провели "псевдореферендум" под дулами автоматов

Согласно опросу, проведенному с 15-го по 17 апреля компанией Active Group, трое из четырех жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР".

Теги: Херсон, референдум, оккупация, Херсонская область, ХНР, война России против Украины, Михаил Подоляк, русский мир, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский: Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, как сейчас. Попустительство агрессору всегда наказуемо
Роднянский: Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, как сейчас. Попустительство агрессору всегда наказуемо
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это пир во время чумы
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это – пир во время чумы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (101205)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (72309)
3
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (51653)
4
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (51074)
5
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (50290)
6
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (46787)
7
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (35575)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (23246)
 
 
 
 