Россия готовит в Украине псевдореферендумы о "присоединении" ОРДЛО к РФ и создании "ХНР" – "Медуза"

По данным "Медузы", на проведении "референдумов" на оккупированных территориях настаивает Путин. На фото – разрушенный Мариуполь Фото: ЕРА

По данным СМИ, на Донбассе готовятся "референдумы" о "присоединении" к России "ЛДНР" – незаконных вооруженных формирований, которые Москва признала "независимыми республиками". Источники издания говорят, что речь идет обо всей территории Донецкой и Луганской областей, хотя многие крупные города там остаются под контролем Украины.

Проводить псевдореферендумы якобы планируют 14-го и 15 мая в ОРДЛО и "в эти же даты" – в Херсонской области. Источники "Медузы" считают, что Херсонскую область Кремль тоже может попытаться "присоединить".

Также они не исключают, что даты псевдореферендумов будут изменены – их якобы планировали на апрель, но уже переносили из-за неудач российской армии на фронте. Новая отсрочка может быть вызвана такой же причиной.

В то же время собеседники "Медузы", близкие к Кремлю, говорят: в АП России не считают необходимым "присоединение" – это личное желание "высшего руководства", то есть президента Владимира Путина.

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