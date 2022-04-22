В Херсоне расстреляли пророссийского блогера, которого подозревают в связях с оккупантами

Кулешова расстреляли у его подъезда в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле Mazda серого цвета. Тютюнник опубликовал фото расстрелянного автомобиля.

Об убийстве Кулешова сообщил и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, на теле блогера нашли множество огнестрельных ранений.

Как отмечает "Мост", Кулешов до 2015 года работал в милиции, также имел статус участника АТО. До 2019 года активно работал с пророссийским блогером Кириллом Стремоусовым, устраивая политические провокации.

С начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев. После захвата россиянами Херсона начал волонтерскую карьеру.

"Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали. Предполагается, что для россиян Кулешов в Херсоне играл роль активиста и лидера общественного мнения", – пишет издание.

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