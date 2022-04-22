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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсоне расстреляли пророссийского блогера, которого подозревают в связях с оккупантами

Кулешова расстреляли в собственном автомобиле
Кулешова расстреляли в собственном автомобиле
Фото: Валерий Кулешов / Facebook

Утром 20 апреля в Херсоне застрелили местного активиста и пророссийского блогера Валерия Кулешова. Об этом сообщил лидер местного Нацкорпуса Никита Тютюнник и местное издание "Мост".

Кулешова расстреляли у его подъезда в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле Mazda серого цвета. Тютюнник опубликовал фото расстрелянного автомобиля.

Об убийстве Кулешова сообщил и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, на теле блогера нашли множество огнестрельных ранений.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5102290383225662

Как отмечает "Мост", Кулешов до 2015 года работал в милиции, также имел статус участника АТО. До 2019 года активно работал с пророссийским блогером Кириллом Стремоусовым, устраивая политические провокации.

С начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев. После захвата россиянами Херсона начал волонтерскую карьеру.

"Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали. Предполагается, что для россиян Кулешов в Херсоне играл роль активиста и лидера общественного мнения", – пишет издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, убийство, война России против Украины, блогер, российские оккупанты
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