В оккупированном Херсоне прогремели взрывы, произошел пожар

После взрывов начался пожар. Взрывов, по словам собеседника издания, "было так много", что их не смогли подсчитать.

Увечері в середу в окупованому росіянами Херсоні прогриміла серія вибухів, після чого почалася пожежа pic.twitter.com/DtEZze2oO5 — Українська правда * (@ukrpravda_news) April 27, 2022

Также это видео обнародовал местный Telegram-канал "Х...евый Херсон".

Пропагандистское "РИА Новости" заявило, ссылаясь на своего корреспондента, что взрывы произошли в районе телецентра. Как пишет "Украинская правда", в городе перестало работать российское телевидение.

Фото, на котором виден дым возле телевышки, опубликовал также херсонский журналист Константин Рыженко.

Он пишет, что российское телевидение все же работает.

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