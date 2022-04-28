В оккупированном Херсоне прогремели взрывы, произошел пожар

После взрывов начался пожар. Взрывов, по словам собеседника издания, "было так много", что их не смогли подсчитать.
Увечері в середу в окупованому росіянами Херсоні прогриміла серія вибухів, після чого почалася пожежа pic.twitter.com/DtEZze2oO5— Українська правда * (@ukrpravda_news) April 27, 2022
Также это видео обнародовал местный Telegram-канал "Х...евый Херсон".
Пропагандистское "РИА Новости" заявило, ссылаясь на своего корреспондента, что взрывы произошли в районе телецентра. Как пишет "Украинская правда", в городе перестало работать российское телевидение.
Фото, на котором виден дым возле телевышки, опубликовал также херсонский журналист Константин Рыженко.
Он пишет, что российское телевидение все же работает.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Очередной митинг состоялся 27 апреля, оккупанты разогнали мирных жителей, применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов. "Медуза", ссылаясь на источники в администрации президента РФ, сообщила 27 апреля, что "референдум" оккупанты хотят провести в середине мая.