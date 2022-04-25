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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Забрали ключи, сменили охрану". Российские оккупанты захватили здание мэрии Херсона

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По словам Колыхаева, оккупанты начали "хозяйничать" в здании мэрии
По словам Колыхаева, оккупанты начали "хозяйничать" в здании мэрии
Фото: Колыхаев Игорь / Facebook

Российские оккупанты захватили здание мэрии Херсона. Об этом 25 апреля в Facebook сообщил городской голова Игорь Колыхаев.

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные люди, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19.45 – флаг Украины еще был над мэрией", – написал Колыхаев.

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/5142515045841888

Позже в комментарии "Украинской правде" он уточнил, что оккупанты все же сняли флаг Украины со здания мэрии и начали там "хозяйничать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Согласно опросу, проведенному с 15-го по 17 апреля компанией Active Group, три четверти жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР".

Теги: Россия, Украина, Херсон, флаг, война России против Украины, Игорь Колыхаев, российские оккупанты
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