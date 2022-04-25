"Забрали ключи, сменили охрану". Российские оккупанты захватили здание мэрии Херсона

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные люди, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19.45 – флаг Украины еще был над мэрией", – написал Колыхаев.

Позже в комментарии "Украинской правде" он уточнил, что оккупанты все же сняли флаг Украины со здания мэрии и начали там "хозяйничать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)