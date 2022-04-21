Байден объявил о финансовой помощи Украине в размере $500 млн

Байден: Мы не ослабим нашу решимость. Мы будем продолжать поддерживать храбрый и гордый народ Украины Фото: EPA

"Помимо укрепления сопротивления Украины на поле боя, мы также демонстрируем нашу поддержку народу Украины. Сегодня США объявляют, что мы намерены предоставить дополнительные $500 млн в виде прямой экономической помощи правительству Украины", – сказал Байден.

Правительство Украины может использовать эти средства "для стабилизации своей экономики и поддержки народа, пострадавшего от военных действий", сказал Байден.

По его словам, новый транш увеличивает общую экономическую поддержку США для Украины до $1 млрд за период с 24 февраля.

Он также объявил о новой инициативе "Единство для Украины" в поддержку украинцев, стремящихся переехать в США на фоне продолжающегося вторжения. По словам Байдена, новая программа позволит украинцам, ищущим убежище, приехать из Украины и Европы в Соединенные Штаты.

"Эта новая программа... дополнит существующие правовые пути, доступные для украинцев, включая иммиграционные визы и оформление беженцев", – сказал Байден. Он назвал это "целесообразным каналом для безопасной легальной миграции из Европы в США для украинцев", отметив, что у таких мигрантов должен быть спонсор из США. Им может быть семья или неправительственная организация.

"Эта программа будет быстрой, она будет оптимизирована и обеспечит выполнение США своих обязательств перед народом Украины", – сказал президент.

По словам Байдена, новые действия США и их союзников направлены на то, чтобы отправить сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что "ему никогда не удастся властвовать, оккупировать всю Украину".

"Поскольку Россия продолжает наращивать военные успехи… и жестокость по отношению к Украине, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он рассчитывал на то, что НАТО, наши союзники и Азия треснут, разделятся. Он делал ставку на то, что единство Запада рухнет. Он все еще делает ставку на это. Мы еще раз докажем, что он ошибается. Мы не ослабим нашу решимость. Мы будем продолжать поддерживать храбрый и гордый народ Украины", – подчеркнул Байден.