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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МВФ согласовал открытие спецсчета для направления денег стран-доноров Украине

С помощью этого счета МВФ "предоставляет донорам надежный инструмент для направления финансовой помощи" Украине
С помощью этого счета МВФ "предоставляет донорам надежный инструмент для направления финансовой помощи" Украине
Фото: depositphotos.com

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 8 апреля согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады, но с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши и стран Скандинавии и Балтии", – написал Рашкован.

Он отметил, что Канада уже готова предоставить Украине до 1 млрд канадских долларов ($790 млн) с помощью этого инструмента. Об этом заявила вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд в парламенте страны.

Как пояснили в МВФ, с помощью этого счета Фонд "предоставляет донорам надежный инструмент для направления финансовой помощи".

"Этот счет доступен для использования любыми странами-участниками [Фонда], а также межправительственными агентствами и организациями, которые желают использовать его в качестве средства для оказания финансовой помощи Украине", – говорится в сообщении.

Счет предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и займов, направленных на помощь Украине для поддержания ее платежного баланса и бюджетных потребностей, а также на помощь в стабилизации ее экономики.

В МВФ напомнили, что в марте одобрили выплату Украине $1,4 млрд в рамках инструмента быстрого финансирования, а также продолжают сотрудничать с властями Украины в вопросах экстренного реагирования на экономические потрясения, вызванные войной.

Контекст:

В Нацбанке Украины в марте сообщали, что Украина ведет переговоры с МВФ о создании фонда поддержки Украины, который будут финансировать страны "Большой семерки" и другие развитые государства.

По данным министра финансов Сергея Марченко на 7 апреля, Украина получила около €3 млрд финансовой помощи от партнеров – как кредитной, так и безвозвратной – и ведет переговоры о большей помощи. Он отмечал, что больше всего перспектив видит в коллективном механизме поддержки, в частности, с помощью МВФ и Всемирного банка.

Теги: Канада, МВФ, экономика, кредиты, финансовая помощь, Владислав Рашкован, финансы, Христя Фриланд, гранты, финансирование, макрофинансовая помощь
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