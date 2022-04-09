МВФ согласовал открытие спецсчета для направления денег стран-доноров Украине

"Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады, но с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши и стран Скандинавии и Балтии", – написал Рашкован.

Он отметил, что Канада уже готова предоставить Украине до 1 млрд канадских долларов ($790 млн) с помощью этого инструмента. Об этом заявила вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд в парламенте страны.

Как пояснили в МВФ, с помощью этого счета Фонд "предоставляет донорам надежный инструмент для направления финансовой помощи".

"Этот счет доступен для использования любыми странами-участниками [Фонда], а также межправительственными агентствами и организациями, которые желают использовать его в качестве средства для оказания финансовой помощи Украине", – говорится в сообщении.

Счет предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и займов, направленных на помощь Украине для поддержания ее платежного баланса и бюджетных потребностей, а также на помощь в стабилизации ее экономики.

В МВФ напомнили, что в марте одобрили выплату Украине $1,4 млрд в рамках инструмента быстрого финансирования, а также продолжают сотрудничать с властями Украины в вопросах экстренного реагирования на экономические потрясения, вызванные войной.