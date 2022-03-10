МВФ сменил фокус дискуссии с Украиной – Георгиева

Георгиева: Просто невероятно видеть, как украинские власти работают вместе с преданностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждений Фото: ЕРА

"Мы изменили фокус дискуссии, которая у нас продолжается с украинскими властями, с "реформ" на "кризисный менеджмент", – сказала она.

Георгиева сообщила, что миссия МВФ сейчас работает в ежедневном режиме с властями Украины.

"И я вам хочу сказать, что это просто невероятно видеть, как они [украинские власти] работают вместе с преданностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждений", – добавила она.

9 марта исполнительный совет МВФ утвердил выделение Украине $1,4 млрд экстренной финансовой поддержки с целью удовлетворения потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий войны.

"Трагические человеческие жертвы, потоки беженцев и обширные разрушения инфраструктуры и производственных мощностей ведут к тяжелейшим людским страданиям и станут причиной глубокой рецессии в этом году. Потребности в финансировании являются крупными, неотложными и могут значительно возрасти по мере продолжения войны", – сказала Георгиева.

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