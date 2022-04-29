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Борьба за Украину. 29 апреля проходит онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

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29 апреля Киевский форум по безопасности проводит экспертную онлайн-дискуссию из цикла "Борьба за Украину", посвященного защите Украины от российской агрессии и консолидации мировой поддержки.

Организовал встречу фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Участники мероприятия:

  • Майкл Макфол, посол США в России (2011–2014);
  • Наталья Яресько, министр финансов Украины (2014–2016);
  • Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз України" (2014–2021);
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014–2016);
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Теги: Арсений Яценюк, трансляция, война России против Украины, Киевский форум по безопасности
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