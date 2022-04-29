Борьба за Украину. 29 апреля проходит онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

Организовал встречу фонд премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.
Участники мероприятия:
- Майкл Макфол, посол США в России (2011–2014);
- Наталья Яресько, министр финансов Украины (2014–2016);
- Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз України" (2014–2021);
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014–2016);
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Контекст:
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.