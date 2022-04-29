Данилов об обстрелах Черниговской и Сумской областей: Российские оккупанты не в состоянии туда вернуться

"Они держат нас в напряжении. Вернуться туда они уже не в состоянии, у них нет сегодня достаточного количества войск для того, чтобы снова зайти с этой территории", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что оккупанты "все бросили на территорию Донецкой, Луганской, Харьковской областей".

"Там сейчас находятся их войска. Когда их разгромили на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они прошли перегруппировку и теперь находятся все там. Способности у них нет, но наносить удары, наносить ракетные удары они пока что могут", – объяснил Данилов.

Он подчеркнул, что "вообще способности захватить" Украину у Российской Федерации нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)