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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов об обстрелах Черниговской и Сумской областей: Российские оккупанты не в состоянии туда вернуться

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Данилов подчеркнул, что Россия не способна захватить Украину
Данилов подчеркнул, что Россия не способна захватить Украину
Фото: ЕРА

Обстрелы Сумской и Черниговской областей с российской территории связаны с намерением оккупантов держать украинцев в напряжении. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 29 апреля.

"Они держат нас в напряжении. Вернуться туда они уже не в состоянии, у них нет сегодня достаточного количества войск для того, чтобы снова зайти с этой территории", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что оккупанты "все бросили на территорию Донецкой, Луганской, Харьковской областей".

"Там сейчас находятся их войска. Когда их разгромили на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они прошли перегруппировку и теперь находятся все там. Способности у них нет, но наносить удары, наносить ракетные удары они пока что могут", – объяснил Данилов.

Он подчеркнул, что "вообще способности захватить" Украину у Российской Федерации нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ряд территорий на севере Украины были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

27 апреля Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России.

28 апреля Вооруженные силы Украины информировали об обстреле с российской территории Черниговской области с использованием минометов и гранатометов.

29 апреля в ГПСУ объявили об ограничениях, которые вводят для жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей.

Теги: Россия, война, вторжение, российская агрессия, украинцы, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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