ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ, выпустив около 50 мин за полчаса

В результате минометного обстрела пострадала Эсманская община, сообщили в Сумской ОВА
В результате минометного обстрела пострадала Эсманская община, сообщили в Сумской ОВА
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска вечером 27 апреля обстреляли территорию Сумской области из РФ. Об этом сообщается в Facebook Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"С территории России враг выпустил полсотни мин по Сумской области. Около 22.00 27 апреля пограничники зафиксировали минометный обстрел украинской территории со стороны российского села Троебортное. Около 50 мин разорвались на окраине одного из сел в Шосткинском районе Сумской области", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/327152366190307

По словам главы Сумской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Дмитрия Живицкого, в результате обстрела пострадала Эсманская община.

"Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", – написал руководитель ОВА в Facebook.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/415235857271386

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Живицкий заявлял, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.  

Так, 20 апреля украинские пограничники зафиксировали, как с территории России из РСЗО "Град" оккупанты обстреливали территорию Сумской области.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, провокации, пограничники, ГПСУ, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (625197)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (192350)
3
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (45585)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (39560)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (35414)
6
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (27870)
7
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (24860)
8
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21651)
 
 
 
 