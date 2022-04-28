Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ, выпустив около 50 мин за полчаса

В результате минометного обстрела пострадала Эсманская община, сообщили в Сумской ОВА Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

"С территории России враг выпустил полсотни мин по Сумской области. Около 22.00 27 апреля пограничники зафиксировали минометный обстрел украинской территории со стороны российского села Троебортное. Около 50 мин разорвались на окраине одного из сел в Шосткинском районе Сумской области", – говорится в сообщении.

По словам главы Сумской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Дмитрия Живицкого, в результате обстрела пострадала Эсманская община.

"Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", – написал руководитель ОВА в Facebook.

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