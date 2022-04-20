Госпогранслужба: С территории РФ Сумскую область обстреливали из "Градов", Черниговскую – из минометов

"Враг в один из дней трижды вел минометный огонь по территории Черниговской области напротив государственной границы. Снаряды попадали рядом с населенным пунктом Сеньковка, над местностью постоянно кружил вражеский беспилотник. На направлении Сеньковки пограничный наряд обнаружил группу лиц с оружием, которые пытались попасть на территорию Украины. По неизвестным был открыт огонь, после чего они отошли", – сказал Демченко.
О том, что российские войска несколько раз обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области вблизи Сеньковки, ГПСУ сообщала 15 апреля.
"Разведывательно-разыскные группы в Черниговской области продолжают обнаруживать схроны с оружием, боеприпасами и снарядами, оставленными военнослужащими РФ", – добавил Демченко.
Он также отметил, что по другую сторону украинской границы на отдельных направлениях вблизи Черниговской и Сумской областей враг проводит инженерное обустройство позиций и наблюдательных постов. В российском приграничье отмечаются отдельные перемещения военной техники.
Демченко рассказал, что в рамках восстановления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей пограничники вместе с ВСУ уже вышли в пограничные подразделения и другие места дислокации, а дальше по линии государственной границы – в пункты пропуска. В общей сложности протяженность государственной границы в этих трех областях – 1200 км.
"Проводятся мероприятия по разведке местности в приграничье, инженерному обустройству, создаются опорные пункты, пункты наблюдения и контрольные посты, а также другие определенные места для несения службы пограничниками. Классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования местности, работы ДРГ и обстрелов со смежной стороны", – сказал Демченко.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".