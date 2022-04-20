Госпогранслужба: С территории РФ Сумскую область обстреливали из "Градов", Черниговскую – из минометов

На границе с РФ в освобожденных от оккупантов областях сохраняется опасность минирования местности, работы ДРГ и обстрелов, отмечают в ГПСУ Фото: depositphotos.com

"Враг в один из дней трижды вел минометный огонь по территории Черниговской области напротив государственной границы. Снаряды попадали рядом с населенным пунктом Сеньковка, над местностью постоянно кружил вражеский беспилотник. На направлении Сеньковки пограничный наряд обнаружил группу лиц с оружием, которые пытались попасть на территорию Украины. По неизвестным был открыт огонь, после чего они отошли", – сказал Демченко.

О том, что российские войска несколько раз обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области вблизи Сеньковки, ГПСУ сообщала 15 апреля.

"Разведывательно-разыскные группы в Черниговской области продолжают обнаруживать схроны с оружием, боеприпасами и снарядами, оставленными военнослужащими РФ", – добавил Демченко.

Он также отметил, что по другую сторону украинской границы на отдельных направлениях вблизи Черниговской и Сумской областей враг проводит инженерное обустройство позиций и наблюдательных постов. В российском приграничье отмечаются отдельные перемещения военной техники.

Демченко рассказал, что в рамках восстановления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей пограничники вместе с ВСУ уже вышли в пограничные подразделения и другие места дислокации, а дальше по линии государственной границы – в пункты пропуска. В общей сложности протяженность государственной границы в этих трех областях – 1200 км.

"Проводятся мероприятия по разведке местности в приграничье, инженерному обустройству, создаются опорные пункты, пункты наблюдения и контрольные посты, а также другие определенные места для несения службы пограничниками. Классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования местности, работы ДРГ и обстрелов со смежной стороны", – сказал Демченко.