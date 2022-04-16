Российские войска 15 апреля несколько раз обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области – ГПСУ

"На Черниговщине враг коварно атакует позиции пограничников. [15 апреля] в 8.25 и в 9.00 с территории России зафиксирован минометный обстрел местности, прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка. 13 выстрелов произведено с вражеской территории", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов никто не пострадал.
Позже в ГПСУ сообщили о повторном обстреле.
"Повторные обстрелы пограничных позиций на Черниговщине! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории России после обеда сегодня. Пострадавших пограничников и местного населения нет", – проинформировали в Госпогранслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты атаковали Черниговскую область с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), в частности обстрелам подвергся облцентр региона. Военные РФ сбрасывали на Чернигов авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр города Владислав Атрошенко.
В Генштабе ВСУ сообщили 2 апреля, что основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ.
3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию.