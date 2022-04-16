Российские войска 15 апреля несколько раз обстреляли позиции украинских пограничников в Черниговской области – ГПСУ

В результате обстрелов, по предварительным данным, пострадавших нет Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"На Черниговщине враг коварно атакует позиции пограничников. [15 апреля] в 8.25 и в 9.00 с территории России зафиксирован минометный обстрел местности, прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка. 13 выстрелов произведено с вражеской территории", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал.

Позже в ГПСУ сообщили о повторном обстреле.

"Повторные обстрелы пограничных позиций на Черниговщине! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории России после обеда сегодня. Пострадавших пограничников и местного населения нет", – проинформировали в Госпогранслужбе.

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