В плену оккупантов остаются по меньшей мере 155 жителей Сумской области – ОВА

"На данный момент в плену России остаются не менее 155 жителей Сумщины. Часть из них были захвачены на территории области, есть и те, кто был взят в плен за ее пределами", – рассказал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, работа по освобождению каждого нашего гражданина ведется с первых дней войны. Он призвал всех, кто "владеет информацией о похищении людей орками" – обращаться к правоохранителям Сумской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля Живицкий заявлял, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.
1 марта Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны Сумской области обменяли на одного российского офицера военной полиции.
13 апреля глава Сумской ОВА сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена. По словам Живицкого, в начале месяца оккупанты незаконно задержали их в Путивльском районе, а откуда перевезли в изолятор на территории Курской области (РФ).