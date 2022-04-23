В плену оккупантов остаются по меньшей мере 155 жителей Сумской области – ОВА

Часть жителей Сумской области были захвачены в плен на территории региона, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"На данный момент в плену России остаются не менее 155 жителей Сумщины. Часть из них были захвачены на территории области, есть и те, кто был взят в плен за ее пределами", – рассказал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, работа по освобождению каждого нашего гражданина ведется с первых дней войны. Он призвал всех, кто "владеет информацией о похищении людей орками" – обращаться к правоохранителям Сумской области.

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