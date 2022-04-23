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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В плену оккупантов остаются по меньшей мере 155 жителей Сумской области – ОВА

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Часть жителей Сумской области были захвачены в плен на территории региона, отметил Живицкий
Часть жителей Сумской области были захвачены в плен на территории региона, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В плену российских оккупантов находятся более 150 жителей Сумской области. Об этом 23 апреля в Facebook сообщил глава Сумской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"На данный момент в плену России остаются не менее 155 жителей Сумщины. Часть из них были захвачены на территории области, есть и те, кто был взят в плен за ее пределами", – рассказал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, работа по освобождению каждого нашего гражданина ведется с первых дней войны. Он призвал всех, кто "владеет информацией о похищении людей орками" – обращаться к правоохранителям Сумской области.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/412090084252630

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Живицкий заявлял, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.

1 марта Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны Сумской области обменяли на одного российского офицера военной полиции.

13 апреля глава Сумской ОВА сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена. По словам Живицкого, в начале месяца оккупанты незаконно задержали их в Путивльском районе, а откуда перевезли в изолятор на территории Курской области (РФ).

Теги: Россия, Украина, Сумская область, захват, похищение, плен, правоохранители, война России против Украины, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий
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