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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мародерство и военное преступление". Мэрия Мариуполя сообщила о вывозе аппаратов ИВЛ российскими оккупантами

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В больницах Мариуполя было 60 аппаратов ИВЛ, пишет мэрия
В больницах Мариуполя было 60 аппаратов ИВЛ, пишет мэрия
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Российские оккупанты, захватившие часть Мариуполя, вывозят из города аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 29 апреля проинформировал в Telegram городской совет.

"Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые крайне необходимы при лечении тяжелобольных "ковидных" пациентов. Об этом сообщают мариупольцы, еще находящиеся в заблокированном городе", – говорится в сообщении.

В мэрии предполагают, что "эпидемия COVID-19 в России, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты, именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ".

"Только в мариупольских больницах находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того, чтобы развивать свою медицину, Россия обворовывает других", – считают в Мариупольском горсовете.

Мэрия разместила комментарий городского головы Вадима Бойченко.

"В течение восьми лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание было уделено медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тыс. мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.

19 марта эту информацию подтвердил советник мэра Петр Андрющенко. "Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Теги: медицина, война, оккупация, Мариуполь, кража, горсовет, вторжение, лечение, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, медицинское оборудование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ, российские оккупанты
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