"Мародерство и военное преступление". Мэрия Мариуполя сообщила о вывозе аппаратов ИВЛ российскими оккупантами

"Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые крайне необходимы при лечении тяжелобольных "ковидных" пациентов. Об этом сообщают мариупольцы, еще находящиеся в заблокированном городе", – говорится в сообщении.

В мэрии предполагают, что "эпидемия COVID-19 в России, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты, именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее обеспечили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ".

"Только в мариупольских больницах находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того, чтобы развивать свою медицину, Россия обворовывает других", – считают в Мариупольском горсовете.

Мэрия разместила комментарий городского головы Вадима Бойченко.

"В течение восьми лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание было уделено медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тыс. мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", – заявил он.

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