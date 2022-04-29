"Защитники Мариуполя встали между врагом и всей страной". "Азов" показал хронику борьбы за город

"Защитники Мариуполя встали между врагом и всей страной... Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14 тыс. военнослужащих", – отметила пресс-служба "Азова" в Telegram.
Защитники города выдержали обстрелы многотонными бомбами и корабельной артиллерией. С начала войны полком "Азов" уничтожил минимум 1157 оккупантов, данные о еще 840 убитых россиянах не подтверждены.
"Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным). Техника противника: танки – 49 уничтожено и 29 повреждено, БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено, БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено, БМД – пять уничтожено, катер "Раптор" – один уничтожен, СУ-25 – один поврежден, ББМ "Тайфун" – два уничтожены, два повреждены", – перечислили в посте.
Украинские военные также уничтожили 25 грузовиков оккупантов и три бронемашины "Тигр".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали". В Офисе президента Reuters сказали, что 29 апреля планируется операция по эвакуации с завода гражданских.