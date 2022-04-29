"Защитники Мариуполя встали между врагом и всей страной". "Азов" показал хронику борьбы за город

"Защитники Мариуполя встали между врагом и всей страной... Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14 тыс. военнослужащих", – отметила пресс-служба "Азова" в Telegram.

Защитники города выдержали обстрелы многотонными бомбами и корабельной артиллерией. С начала войны полком "Азов" уничтожил минимум 1157 оккупантов, данные о еще 840 убитых россиянах не подтверждены.

"Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным). Техника противника: танки – 49 уничтожено и 29 повреждено, БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено, БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено, БМД – пять уничтожено, катер "Раптор" – один уничтожен, СУ-25 – один поврежден, ББМ "Тайфун" – два уничтожены, два повреждены", – перечислили в посте.

Украинские военные также уничтожили 25 грузовиков оккупантов и три бронемашины "Тигр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО