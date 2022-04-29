В Сумской области жителям запретили приближаться к госгранице, то же будет в Черниговской – Госпогранслужба

Ночью будут дополнительные ограничения, отметили в ГПСУ Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано в Сумской области и сейчас документируется для Черниговской области", – сказал он.

По словам Демченко, запрет на приближение к границе ближе чем на один километр не касается населенных пунктов.

Также в приграничных районах упомянутых регионов Украины будет запрещено перемещение жителей по ночам на расстоянии менее 20 км от государственной границы, отметил спикер ГПСУ.

Запрет касается всех видов деятельности и отдыха в приграничных районах, кроме согласованных с украинскими пограничниками видов работ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

27 апреля Госпогранслужба Украины сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России.

28 апреля ВСУ информировали об обстреле с российской территории Черниговской области с использованием минометов и гранатометов.

О пострадавших не сообщалось.