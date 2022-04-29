В Сумской области жителям запретили приближаться к госгранице, то же будет в Черниговской – Госпогранслужба

"Охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано в Сумской области и сейчас документируется для Черниговской области", – сказал он.
По словам Демченко, запрет на приближение к границе ближе чем на один километр не касается населенных пунктов.
Также в приграничных районах упомянутых регионов Украины будет запрещено перемещение жителей по ночам на расстоянии менее 20 км от государственной границы, отметил спикер ГПСУ.
Запрет касается всех видов деятельности и отдыха в приграничных районах, кроме согласованных с украинскими пограничниками видов работ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 апреля Госпогранслужба Украины сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России.
28 апреля ВСУ информировали об обстреле с российской территории Черниговской области с использованием минометов и гранатометов.
О пострадавших не сообщалось.
Части Черниговской и Сумской области были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.