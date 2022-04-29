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ОБЩЕСТВО

В Сумской области жителям запретили приближаться к госгранице, то же будет в Черниговской – Госпогранслужба

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Ночью будут дополнительные ограничения, отметили в ГПСУ
Ночью будут дополнительные ограничения, отметили в ГПСУ
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В Сумской и Черниговской областях вводят запрет на приближение к государственной границе ближе чем на один километр. Об этом 29 апреля сообщил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, информирует УНН.

"Охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано в Сумской области и сейчас документируется для Черниговской области", – сказал он.

По словам Демченко, запрет на приближение к границе ближе чем на один километр не касается населенных пунктов.

Также в приграничных районах упомянутых регионов Украины будет запрещено перемещение жителей по ночам на расстоянии менее 20 км от государственной границы, отметил спикер ГПСУ.

Запрет касается всех видов деятельности и отдыха в приграничных районах, кроме согласованных с украинскими пограничниками видов работ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

27 апреля Госпогранслужба Украины сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России.

28 апреля ВСУ информировали об обстреле с российской территории Черниговской области с использованием минометов и гранатометов.

О пострадавших не сообщалось.

Контекст:

Части Черниговской и Сумской области были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, война, Сумская область, граница, Госпогранслужба, пограничники, запрет, ГПСУ, Черниговская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, Андрей Демченко
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