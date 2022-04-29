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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обстреляла населенные пункты Черниговской области – оперативное командование "Север"

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Пострадавших в результате обстрела россиянами нет
Пострадавших в результате обстрела россиянами нет
Фото: ЕРА (архив)

28 апреля российская армия обстреляла населенные пункты Черниговской области из минометов и гранатометов, пострадавших нет. Об этом пресс-центр оперативного командования "Север" сообщил в Facebook.

Обстрел, согласно сообщению, велся около 19.00 со стороны РФ в направлении приграничного села Сеньковка, где есть пост Госпогранслужбы. 

Из минометов – 12 "приходов", из гранатомета АСГ – 10, уточнили в командовании. 

"К счастью, пострадавших от коварных действий захватчиков нет. Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны России по приграничным населенным пунктам Черниговской области было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета", – говорится в релизе. 

В командовании призвали местных жителей не ходить в приграничной зоне, в лесах и лесополосах области, чтобы не подвергаться опасности. "Не забывайте: война не завершена", – напомнили они. 

В Черниговской области действует временный запрет на посещение лесов с 20 апреля. 

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2132742713573182

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов и область с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся также на юге Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, Черниговская область, армия РФ, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, миномет
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