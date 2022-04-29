Россия обстреляла населенные пункты Черниговской области – оперативное командование "Север"

Обстрел, согласно сообщению, велся около 19.00 со стороны РФ в направлении приграничного села Сеньковка, где есть пост Госпогранслужбы.
Из минометов – 12 "приходов", из гранатомета АСГ – 10, уточнили в командовании.
"К счастью, пострадавших от коварных действий захватчиков нет. Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны России по приграничным населенным пунктам Черниговской области было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета", – говорится в релизе.
В командовании призвали местных жителей не ходить в приграничной зоне, в лесах и лесополосах области, чтобы не подвергаться опасности. "Не забывайте: война не завершена", – напомнили они.
В Черниговской области действует временный запрет на посещение лесов с 20 апреля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты атаковали Чернигов и область с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.
3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся также на юге Украины.