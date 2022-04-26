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В Киевской, Сумской и Черниговской областях очистили уже около 500 км дорог – "Укравтодор"

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В Киевской, Сумской и Черниговской областях обеспечен проезд по 14 мостам, отметили в "Укравтодоре"
В Киевской, Сумской и Черниговской областях обеспечен проезд по 14 мостам, отметили в "Укравтодоре"
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

В Киевской, Сумской и Черниговской областях дорожники очистили около 500 км дорог разных форм собственности, также обеспечен проезд по 14 мостам.

Об этом 25 апреля в Facebook сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

"С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и занимаются генеральной уборкой. На сегодняшний день имеем 212 км очищенных улиц наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все решения о восстановлении инфраструктуры "принимаются с учетом мнения военных", в частности – относительно возведения любых временных сооружений.

Так, ключевые временные переправы обустраиваются на "дорогах жизни" в Киевской, Черниговской и Сумской областях, среди тех, которые уже функционируют, – мост через реку Ирпень на дороге Р-30 и переправа возле села Стоянка на трассе М-06 Киев – Чоп.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/videos/369959781753684/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за полномасштабного нападения России на Украину к 3 апреля было разрушено 23 тыс. км дорог общего пользования – это 13% от всех дорог. Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – мосты, путепроводы и так далее. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн, сообщили в "Укравтодоре".

Теги: Украина, автомобили, Сумская область, военные, Укравтодор, Киевская область, Черниговская область, переправа, волонтеры, коммунальщики, мост, война России против Украины, дороги, инфраструктура, проезд
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