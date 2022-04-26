В Киевской, Сумской и Черниговской областях очистили уже около 500 км дорог – "Укравтодор"

В Киевской, Сумской и Черниговской областях обеспечен проезд по 14 мостам, отметили в "Укравтодоре" Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Об этом 25 апреля в Facebook сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

"С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и занимаются генеральной уборкой. На сегодняшний день имеем 212 км очищенных улиц наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все решения о восстановлении инфраструктуры "принимаются с учетом мнения военных", в частности – относительно возведения любых временных сооружений.

Так, ключевые временные переправы обустраиваются на "дорогах жизни" в Киевской, Черниговской и Сумской областях, среди тех, которые уже функционируют, – мост через реку Ирпень на дороге Р-30 и переправа возле села Стоянка на трассе М-06 Киев – Чоп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)