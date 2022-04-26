В Киевской, Сумской и Черниговской областях очистили уже около 500 км дорог – "Укравтодор"

Об этом 25 апреля в Facebook сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
"С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и занимаются генеральной уборкой. На сегодняшний день имеем 212 км очищенных улиц наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все решения о восстановлении инфраструктуры "принимаются с учетом мнения военных", в частности – относительно возведения любых временных сооружений.
Так, ключевые временные переправы обустраиваются на "дорогах жизни" в Киевской, Черниговской и Сумской областях, среди тех, которые уже функционируют, – мост через реку Ирпень на дороге Р-30 и переправа возле села Стоянка на трассе М-06 Киев – Чоп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за полномасштабного нападения России на Украину к 3 апреля было разрушено 23 тыс. км дорог общего пользования – это 13% от всех дорог. Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – мосты, путепроводы и так далее. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн, сообщили в "Укравтодоре".