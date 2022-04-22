Кличко: Дети из Черниговcкой области при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу

Ассоциация городов Украины ведет переговоры с комитетом регионов Евросоюза, чтобы отправить 16 тысяч украинских детей, пострадавших от войны в Украине, в летние лагеря европейских государств, рассказал Кличко Скриншот: Віталій Кличко / Telegram

"56 детей из Семеновской громады на Черниговщине при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу. Киев предоставил автобусы для перевозки детей. Дети уже на территории Евросоюза и направляются в школьный лагерь, организованный при содействии АГУ в одной из школ-пансионов французского города Ним", – написал Кличко.

Он также сообщил, что Ассоциация городов Украины ведет переговоры с комитетом регионов Евросоюза, чтобы отправить 16 тысяч украинских детей, пострадавших от войны в Украине, в летние лагеря европейских государств.

"Я благодарю всех партнеров и друзей Украины за помощь и поддержку! Она очень важна, особенно в том, что касается наших детей – их безопасности, здоровья и жизни", – подчеркнул мэр столицы.

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