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Кличко: Дети из Черниговcкой области при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу

Ассоциация городов Украины ведет переговоры с комитетом регионов Евросоюза, чтобы отправить 16 тысяч украинских детей, пострадавших от войны в Украине, в летние лагеря европейских государств, рассказал Кличко
Ассоциация городов Украины ведет переговоры с комитетом регионов Евросоюза, чтобы отправить 16 тысяч украинских детей, пострадавших от войны в Украине, в летние лагеря европейских государств, рассказал Кличко
Скриншот: Віталій Кличко / Telegram

Дети из Семеновской общины Черниговской области при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу. Об этом мэр Киева, глава АГУ Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал видео.

"56 детей из Семеновской громады на Черниговщине при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу. Киев предоставил автобусы для перевозки детей. Дети уже на территории Евросоюза и направляются в школьный лагерь, организованный при содействии АГУ в одной из школ-пансионов французского города Ним", – написал Кличко.

Он также сообщил, что Ассоциация городов Украины ведет переговоры с комитетом регионов Евросоюза, чтобы отправить 16 тысяч украинских детей, пострадавших от войны в Украине, в летние лагеря европейских государств.

"Я благодарю всех партнеров и друзей Украины за помощь и поддержку! Она очень важна, особенно в том, что касается наших детей – их безопасности, здоровья и жизни", – подчеркнул мэр столицы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов и область с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию.

Теги: Виталий Кличко, Черниговская область, дети, война России против Украины, Ассоциация городов Украины, отдых
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