Кличко: Дети из Черниговcкой области при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу

"56 детей из Семеновской громады на Черниговщине при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу. Киев предоставил автобусы для перевозки детей. Дети уже на территории Евросоюза и направляются в школьный лагерь, организованный при содействии АГУ в одной из школ-пансионов французского города Ним", – написал Кличко.
Он также сообщил, что Ассоциация городов Украины ведет переговоры с комитетом регионов Евросоюза, чтобы отправить 16 тысяч украинских детей, пострадавших от войны в Украине, в летние лагеря европейских государств.
"Я благодарю всех партнеров и друзей Украины за помощь и поддержку! Она очень важна, особенно в том, что касается наших детей – их безопасности, здоровья и жизни", – подчеркнул мэр столицы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты атаковали Чернигов и область с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.
3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию.