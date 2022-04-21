В Черниговской области запретили ходить в лес на период военного положения

Глава ОГА отметил, что подписал соответствующее распоряжение №147 от 20 апреля.

Чаус уточнил, что запрет не касается представителей Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацгвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также работников коммунальных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, специализированных лесохозяйственных предприятий.

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов и область с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию. По информации Генштаба ВСУ, РФ перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.