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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГПСУ продлила возможность пересечения границы по внутреннему украинскому паспорту

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Украинцы могут пересекать границу по внутреннему паспорту
Украинцы могут пересекать границу по внутреннему паспорту
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Госпогранслужба Украины продлила возможность для украинцев пересекать госграницу по внутреннему паспорту. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ 18 апреля.

"Такое решение принято ввиду ситуации на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт). Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут пропускать граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу", – говорится в сообщении.

Это касается всех граждан, вне зависимости от областей, из которых они едут, подчеркнули в ведомстве.

"В то же время, ГПСУ обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши граждане планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/320804600158417

"Укрзалізниця" сообщила в Telegram, что пересекать границу на железнодорожном транспорте также можно по внутреннему паспорту.

"ГПСУ продлевает возможность пересечения границы по внутреннему паспорту гражданина Украины. Спасибо коллегам из ГПСУ за взвешенное решение. Сейчас "Укрзалізниця" предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захонь и Кошице", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 апреля спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт. Он заявлял, что в отношении лиц, выезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники могут принимать отдельное решение, если у них людей нет загранпаспорта. Спикер также напомнил, что внутренние украинские паспорта не являются основанием для легализации за рубежом, поэтому посоветовал полагаться на документ для выезда за границу.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 17 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 4,9 млн граждан. Больше половины из них (2,8 млн) приняла Польша.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: загранпаспорт, граница, Госпогранслужба, беженцы, паспорт, ГПСУ, война России против Украины
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