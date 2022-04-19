ГПСУ продлила возможность пересечения границы по внутреннему украинскому паспорту

"Такое решение принято ввиду ситуации на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт). Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут пропускать граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу", – говорится в сообщении.

Это касается всех граждан, вне зависимости от областей, из которых они едут, подчеркнули в ведомстве.

"В то же время, ГПСУ обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши граждане планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы", – добавили в ведомстве.

"Укрзалізниця" сообщила в Telegram, что пересекать границу на железнодорожном транспорте также можно по внутреннему паспорту.

"ГПСУ продлевает возможность пересечения границы по внутреннему паспорту гражданина Украины. Спасибо коллегам из ГПСУ за взвешенное решение. Сейчас "Укрзалізниця" предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захонь и Кошице", – говорится в сообщении.

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