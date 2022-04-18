Разрешение на выезд украинцев за границу по внутреннему паспорту отменили – ГПСУ

Он напомнил, что в первые недели на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей пытались выехать, а сервисные центры не работали, из-за чего люди не имели возможности оформить надлежащие документы. Тогда принималось решение о пропуске граждан по внутренним либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

"На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок. Пересечение границы происходит согласно постановлению правительства №57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу. И добавлю, что такого паспортного документа, как внутренний паспорт, не предусмотрено", – сказал Демченко.

Спикер ГПСУ пояснил, что в отношении лиц, выезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники могут принимать отдельное решение, если у таких людей нет загранпаспорта. Однако он подчеркнул, что это всегда исключения, решения по которым принимаются в зависимости от ситуации.

Кроме того, Демченко напомнил, что внутренние украинские паспорта не являются основанием для легализации за рубежом, поэтому посоветовал полагаться на документ для выезда за границу.

Согласно постановлению правительства №57, пересечь границу можно со следующими документами:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

проездной документ ребенка (действует в течение срока, на который он выдан);

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа.

29 марта Кабмин упростил правила выезда для людей с инвалидностью в период военного положения. Им для пересечения границы необходим один из таких документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус; пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Что касается детей до 16 лет, то возможен их выезд в сопровождении одного из родителей, бабушки/дедушки, совершеннолетних брата/сестры, мачехи/отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки, без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта) либо ID-документа.

При этом во время военного положения решение о разрешении на выезд лицу мужского пола, сопровождающему ребенка, принимается с учетом принадлежности сопровождающего к перечню лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у него подтверждающих документов.