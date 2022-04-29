"Я постарел из-за всей этой мудрости, которой никогда не хотел". Зеленский появился на обложке Time

Зеленский: Честно говоря, у меня никогда не было цели получить такие знания Фото: president.gov.ua

На обложке Time, которую опубликовали в Twitter издания, – фото Зеленского.

Журналист Саймон Шустер две недели провел в окружении президента и видел, как Зеленский и его советники живут во время войны, отметили в твите.

TIME's new cover: Over two weeks in April @shustry went inside Volodymyr Zelensky's compound for a look at how the Ukrainian President and his top advisers are experiencing the war https://t.co/9bmZXfvy8e pic.twitter.com/4PAxf97eNM — TIME (@TIME) April 28, 2022

Зеленский рассказал, что 24 февраля утром с женой разбудил детей и сообщил им, что началась война.

"Вскоре стало ясно, что президентские кабинеты – не самое безопасное место. Военные сообщили Зеленскому, что российские ударные группы десантировались в Киеве, чтобы убить или захватить его и его семью. "До той ночи мы такое только в кино видели", – сказал глава Офиса президента Андрей Ермак", – пишет издание.

В ночь на 25 февраля вокруг правительственного квартала в Киеве шел бой с диверсионными группами.

"Охранники внутри комплекса выключили свет и принесли Зеленскому и примерно дюжине его помощников бронежилеты и автоматы. Лишь немногие из них умели обращаться с оружием. Одним из них был [советник главы ОПУ] Алексей Арестович, ветеран военной разведки Украины", – отметил автор статьи.

По словам Арестовича, россияне предприняли две попытки штурма правительственного квартала. В это время жена и дети Зеленского еще находились там.

Власти США и Британии предложили эвакуировать президента и его команду, чтобы они могли создать правительство в изгнании, "скорее всего, в восточной Польше, которое могло бы продолжать руководить издалека".

"Никто из советников Зеленского не припоминает, чтобы он всерьез рассматривал эти предложения. Разговаривая по защищенному стационарному телефону с американцами, он ответил остроумной фразой, которая попала в заголовки газет по всему миру: "Мне нужны боеприпасы, а не поездка", – написал Time.

Автор статьи подчеркнул, что Зеленский за два месяца войны изменился, на его лице появились новые морщины.

"Я постарел из-за всей этой мудрости, которой никогда не хотел. Это мудрость, связанная с количеством погибших людей и пытками, совершенными российскими солдатами. Вот такая мудрость. Честно говоря, у меня никогда не было цели получить такие знания", – сказал президент.

На вопрос Шустера, жалеет ли он о решении баллотироваться на должность президента, Зеленский ответил: "Ни секунды".

Война России против Украины. Главное (обновляется)