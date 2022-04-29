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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я постарел из-за всей этой мудрости, которой никогда не хотел". Зеленский появился на обложке Time

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Зеленский: Честно говоря, у меня никогда не было цели получить такие знания
Зеленский: Честно говоря, у меня никогда не было цели получить такие знания
Фото: president.gov.ua

Американский журнал Time 28 апреля опубликовал статью о президенте Украины Владимире Зеленском.

На обложке Time, которую опубликовали в Twitter издания, – фото Зеленского.

Журналист Саймон Шустер две недели провел в окружении президента и видел, как Зеленский и его советники живут во время войны, отметили в твите.

Зеленский рассказал, что 24 февраля утром с женой разбудил детей и сообщил им, что началась война. 

"Вскоре стало ясно, что президентские кабинеты – не самое безопасное место. Военные сообщили Зеленскому, что российские ударные группы десантировались в Киеве, чтобы убить или захватить его и его семью. "До той ночи мы такое только в кино видели", – сказал глава Офиса президента Андрей Ермак", – пишет издание.

В ночь на 25 февраля вокруг правительственного квартала в Киеве шел бой с диверсионными группами.

"Охранники внутри комплекса выключили свет и принесли Зеленскому и примерно дюжине его помощников бронежилеты и автоматы. Лишь немногие из них умели обращаться с оружием. Одним из них был [советник главы ОПУ] Алексей Арестович, ветеран военной разведки Украины", – отметил автор статьи.

По словам Арестовича, россияне предприняли две попытки штурма правительственного квартала. В это время жена и дети Зеленского еще находились там.

Власти США и Британии предложили эвакуировать президента и его команду, чтобы они могли создать правительство в изгнании, "скорее всего, в восточной Польше, которое могло бы продолжать руководить издалека".

"Никто из советников Зеленского не припоминает, чтобы он всерьез рассматривал эти предложения. Разговаривая по защищенному стационарному телефону с американцами, он ответил остроумной фразой, которая попала в заголовки газет по всему миру: "Мне нужны боеприпасы, а не поездка", – написал Time.

Автор статьи подчеркнул, что Зеленский за два месяца войны изменился, на его лице появились новые морщины.

"Я постарел из-за всей этой мудрости, которой никогда не хотел. Это мудрость, связанная с количеством погибших людей и пытками, совершенными российскими солдатами. Вот такая мудрость. Честно говоря, у меня никогда не было цели получить такие знания", – сказал президент.

На вопрос Шустера, жалеет ли он о решении баллотироваться на должность президента, Зеленский ответил: "Ни секунды".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". 

The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу. В Кремле утверждают, что не планируют убивать президента Украины.

Зеленский в интервью ABC объяснил, почему отказался от предложения эвакуации после возникновения угрозы для его жизни. "Я сказал "нет", потому что как я могу это сделать? Я – гражданин своей страны, я – избранный этими людьми президент", – подчеркнул глава государства.

В первые дни полномасштабного вторжения России в районе здания Офиса президента велась борьба с диверсионными разведывательными группами РФ. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 14 апреля.

Теги: Россия, Украина, оружие, штурм, разведка, бронежилеты, вторжение, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Ермак
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