У Путина извращенная психология, война в Украине должна завершиться его стратегическим поражением – Нуланд

"Наша цель – добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое, независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом", – сказала она.

По словам американского дипломата, "россияне тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война: тел убитых солдат, которые прибывают домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствий экономических санкций".

"Но причина всему этому – только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики", – объяснила Нуланд.

Журналист задал ей вопрос, почему американцы не вступают в войну с Россией напрямую, если в Москве говорят, что "реальный соперник России – это не Украина, а США и НАТО".

"Так работает извращенная психология Путина. Такую версию истории он продает российскому народу, чтобы оправдать все потраченные на эту войну средства, все утерянные в ней жизни, все гигантские потери российской армии в технике. У всех этих потерь нет ни одной другой цели, кроме удовлетворения его империалистических амбиций за счет Украины", – считает Нуланд.

Замгоссекретаря США назвала происходящее в Украине "позором для всей великой российской нации и репутации России, ответственность за который несет только Путин".

Война России против Украины. Главное (обновляется)