У Путина извращенная психология, война в Украине должна завершиться его стратегическим поражением – Нуланд

"Наша цель – добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое, независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом", – сказала она.
По словам американского дипломата, "россияне тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война: тел убитых солдат, которые прибывают домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствий экономических санкций".
"Но причина всему этому – только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики", – объяснила Нуланд.
Журналист задал ей вопрос, почему американцы не вступают в войну с Россией напрямую, если в Москве говорят, что "реальный соперник России – это не Украина, а США и НАТО".
"Так работает извращенная психология Путина. Такую версию истории он продает российскому народу, чтобы оправдать все потраченные на эту войну средства, все утерянные в ней жизни, все гигантские потери российской армии в технике. У всех этих потерь нет ни одной другой цели, кроме удовлетворения его империалистических амбиций за счет Украины", – считает Нуланд.
Замгоссекретаря США назвала происходящее в Украине "позором для всей великой российской нации и репутации России, ответственность за который несет только Путин".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля военная помощь США Украине составила около $3,4 млрд.
28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.
Помимо этого, американская сторона готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.
Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.
Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.
Палата представителей США на заседании 28 апреля приняла законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.