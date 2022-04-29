Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины

Трансляцию заседания вела телесеть PBS. Также об этом сообщила пресс-служба Палаты в Twitter.

За принятие законопроекта проголосовали 417 конгрессменов, против – только 10, все они являются представителями Республиканской партии.

Теперь законопроект отправят на подпись президенту США Джо Байдену, пишет в Twitter журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,4 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.