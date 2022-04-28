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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Палату представителей США, его могут рассмотреть на этой неделе

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Законопроект о ленд-лизе для Украины должны принять обе палаты Конгресса США и подписать президент. Сенат одобрил его единогласно
Законопроект о ленд-лизе для Украины должны принять обе палаты Конгресса США и подписать президент. Сенат одобрил его единогласно
Фото: EPA

Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины, который должен ускорить поставки оружия для борьбы с российским вторжением, и внес его на рассмотрение нижней палаты Конгресса США. Трансляция заседания комитета велась в YouTube.

"Как сообщили "Голосу Америки" конгрессмены, голосование за законопроект может состояться на этой неделе", – написал в Twitter журналист издания Остап Ярыш. 

Ярыш также обратил внимание, что в текст законопроекта перед рассмотрением комитетом была внесена поправка о признании России страной – спонсором терроризма.

В случае, если Палата представителей одобрит документ, ранее уже принятый Сенатом, он будет передан на подпись президенту США Джо Байдену. 

Как поясняла "Европейская правда", законопроект предполагает особый режим по поставке вооружений и оборудования, без дополнительных согласований регуляторными органами. Речь идет о поставках военной техники либо с отсроченной оплатой, либо об аренде и позднейшем возврате. Документ не фиксирует конкретные типы и виды вооружения – только рамочные условия поставки, которые могут быть применены к очень широкому перечню техники.

Однако, отмечало издание, последнее слово по каждому снабжению остается за Байденом.

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза"Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,4 млрд.

Теги: США, оружие, вооружение, военная помощь, законопроект, война России против Украины, Палата представителей, конгрессмены, ленд-лиз
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