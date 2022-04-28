Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Палату представителей США, его могут рассмотреть на этой неделе

Законопроект о ленд-лизе для Украины должны принять обе палаты Конгресса США и подписать президент. Сенат одобрил его единогласно Фото: EPA

"Как сообщили "Голосу Америки" конгрессмены, голосование за законопроект может состояться на этой неделе", – написал в Twitter журналист издания Остап Ярыш.

* Комітет з правил Палати представників погодив

і виніс законопроект про ленд-ліз для України на голосування Палати представників. Як повідомили Голосу Америки конгресмени, голосування за законопроект може відбутись цього тижня. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 27, 2022

Ярыш также обратил внимание, что в текст законопроекта перед рассмотрением комитетом была внесена поправка о признании России страной – спонсором терроризма.

До законопроекту про ленд-ліз для України також внесли поправку про визнання Росії країною-спонсором тероризму. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 27, 2022

В случае, если Палата представителей одобрит документ, ранее уже принятый Сенатом, он будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

Как поясняла "Европейская правда", законопроект предполагает особый режим по поставке вооружений и оборудования, без дополнительных согласований регуляторными органами. Речь идет о поставках военной техники либо с отсроченной оплатой, либо об аренде и позднейшем возврате. Документ не фиксирует конкретные типы и виды вооружения – только рамочные условия поставки, которые могут быть применены к очень широкому перечню техники.

Однако, отмечало издание, последнее слово по каждому снабжению остается за Байденом.