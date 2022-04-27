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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников после встречи на базе Рамштайн: Впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель, но мы освободим нашу землю

Резников: Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль
Резников: Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на военной базе Рамштайн в Германии заявил в Facebook, что на уровне философии партнеров произошли "тектонические изменения".

По словам министра, заседание является беспрецедентным событием, которое стало возможным благодаря усилиям главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, на нем рассмотрели три блока вопросов.

"Еще осенью 2021 года во время назначения на должность министра обороны я акцентировал, что считаю одним из приоритетов своей делать интеграцию Украины в НАТО де-факто. Долгое время мы убеждали партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО, – написал он, объясняя изменения на уровне философии партнеров. – Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, которое наконец принято. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО. Что станет значительным усилением восточного фланга Североатлантического союза. Не скрою – еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось". 

Глава Минобороны Украины отметил, что слово "переход" было ключевым в ходе заседания. Процесс перехода Украины на западные калибры приближается к финальной фазе, написал он. 

"Речь шла не только о поставках оружия и боеприпасах. Мы много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах", – добавил Резников. 

Он рассказал, что провел встречи с министрами обороны ряда стран – Великобритании, Канады, Польши, Германии, Словакии, Румынии, Турции, Болгарии, Эстонии, Литвы и Италии. 

"Каждое из этих государств оказывает Украине неоценимую поддержку, за которую мы безгранично благодарны. В целом, коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается. В то же время, я хочу, чтобы у всех нас были правильные ожидания. Впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель. Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени. Россия же накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас. Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль", – продолжил Резников. 

Он предупредил, что "к сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов, еще будут разрушения и болезненные жертвы". 

"Мы должны выдержать. И мы выдержим! Ради тех, кто боролся за свободную Украину в разные эпохи. Ради защитников Мариуполя, Харькова, Изюма, Рубежного, Сум, Чернигова и героев из других городов, выигравших и продолжающих выигрывать для Украины время. Ради будущих поколений. Мы освободим нашу землю. Мы вернем наших людей. Украина победит! Теперь в этом уверены не только мы", – добавил глава Минобороны. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/396675389135485

Контекст:

26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине. 

Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно

Ближайшие недели будут иметь решающее значение для Украины, поэтому союзники "должны двигаться со скоростью войны", заявил Остин. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Турция, НАТО, Польша, Великобритания, Италия, Канада, Словакия, Болгария, Пентагон, вооружение, военная помощь, помощь, Алексей Резников, коалиция, артиллерия, Минобороны, война России против Украины
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