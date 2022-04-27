Глава Пентагона: Ближайшие недели будут иметь решающее значение для Украины

"И я аплодирую всем странам, которые поддержали и помогают удовлетворить этот спрос. Но мы не можем терять время. На сегодняшнем заседании было четко сказано, почему ближайшие недели будут иметь решающее значение для Украины. Поэтому мы должны двигаться со скоростью войны", – заявил он.
По словам Остина, страны-союзники "полны решимости" поддержать Украину.
"И я знаю, что мы все полны решимости сделать еще больше для лучшей координации наших усилий. Поэтому я был особенно рад услышать, как генерал [Тед] Волтерс призвал всех нас более решительно использовать механизм координации Европейского командования ВС США", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине.
Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, отметил Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно.
Он отметил, что верит в победу Украины в войне.
"Россия ведет войну по своему выбору, чтобы потакать амбициям одного человека. Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан. Но ставки выходят за пределы Украины и даже за пределы Европы. Вторжение России безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это оскорбление международного порядка, основанного на правилах. Это вызов свободным людям во всем мире. Как мы видим сегодня утром, народы с доброй волей со всего мира едины в своей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России. И так и должно быть", – продолжил он.