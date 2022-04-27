Глава Пентагона: Ближайшие недели будут иметь решающее значение для Украины

"И я аплодирую всем странам, которые поддержали и помогают удовлетворить этот спрос. Но мы не можем терять время. На сегодняшнем заседании было четко сказано, почему ближайшие недели будут иметь решающее значение для Украины. Поэтому мы должны двигаться со скоростью войны", – заявил он.

По словам Остина, страны-союзники "полны решимости" поддержать Украину.

"И я знаю, что мы все полны решимости сделать еще больше для лучшей координации наших усилий. Поэтому я был особенно рад услышать, как генерал [Тед] Волтерс призвал всех нас более решительно использовать механизм координации Европейского командования ВС США", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)