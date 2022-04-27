Сегодня в Палате представителей США рассмотрят закон о ленд-лизе для Украины

Акт S. 3522 называется "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине".

Рассмотрение закона запланировано на 14.00 по местному времени (21.00 по киевскому времени).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу. Об этом 20 января 2022 года сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза, которая в последний раз применялась во время Второй мировой войны. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.