ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня в Палате представителей США рассмотрят закон о ленд-лизе для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала полномасштабного вторжения РФ военная помощь США Украине составила $1,7 млрд
С начала полномасштабного вторжения РФ военная помощь США Украине составила $1,7 млрд
Фото: ЕРА

27 апреля комитет по правилам Палаты представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Палаты представителей.

Акт S. 3522 называется "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине".

Рассмотрение закона запланировано на 14.00 по местному времени (21.00 по киевскому времени).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу. Об этом 20 января 2022 года сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза, которая в последний раз применялась во время Второй мировой войны. "Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.

Теги: США, Украина, военная помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
Огневич выразила свою позицию о замалчивании войны Тодоренко
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
"Одна из любимых девичьих игр моего детства". Ребрик показала, как можно развлечь ребенка с помощью обычных ниток
35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину
35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину
  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото
"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы
"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы
  "Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
  "Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (270948)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (36152)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (26904)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (25053)
5
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (20365)
6
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (19804)
7
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17579)
8
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство (17122)
 
 
 
 