ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помощь, чтобы обеспечить победу. Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на поддержку Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Объем дополнительного финансирования, запрашиваемый Белым домом, составляет $33 млрд. Это в разы больше, чем вся военная помощь, предоставленная Украине с 2014 года
Объем дополнительного финансирования, запрашиваемый Белым домом, составляет $33 млрд. Это в разы больше, чем вся военная помощь, предоставленная Украине с 2014 года
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности.

Об этом сайт Белого дома сообщил 28 апреля. 

В релизе сказано, что помощь, которую США предоставляют Украине, уже существенно изменила ситуацию на поле боя и помогла украинцам выиграть битву за Киев. 

"Сейчас, когда война переходит на восточный фронт Украины и усиливается, администрация Байдена – Харрис призывает Конгресс предоставить дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить победу демократии в Украине над агрессией [президента РФ Владимира] Путина", – подчеркивается в сообщении.

Объем финансирования, запрашиваемый Белым домом, – $33 млрд. Это позволит помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, считают в администрации Байдена. 

Администрация запрашивает $20,4 млрд на дополнительную военную помощь и помощь в области безопасности, а также на укрепление европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе.

США запрашивают в том числе $6 млрд на инициативу по содействию безопасности Украины, $4 млрд – на программу Государственного департамента США по иностранному военному финансированию.

"Эти ресурсы позволят поставить крайне необходимое оборудование в руки украинских военных и полиции, а также помогут НАТО сдерживать и защищать от российской агрессии в долгосрочной перспективе. Эти дополнительные ресурсы будут использованы для обеспечения Украины и союзников на восточном фланге", – говорится в сообщении. 

Речь идет об артиллерии, бронетехнике, противотанковых средствах и средствах противовоздушной обороны, сказано в релизе. 

Также Белый дом призывает Конгресс предоставить Украине $8,5 млрд экономической помощи – чтобы помочь правительству реагировать на кризис и продолжить предоставление основных услуг украинцам.

Еще $3 млрд планируют направить на решение проблем продовольственной безопасности в мире, а также на предоставление помощи людям, которые были вынуждены покинуть свои дома или "другим образом" пострадали в результате войны РФ против Украины. 

Байден сегодня объявил, что запрашивает это финансирование у Конгресса. Он объяснил, что новый пакет финансирования нужен, так как США "истощили свои финансовые ресурсы в этом плане". "Это дополнительное финансирование будет направлено на нужды военных Украины в течение таких важных дней и недель в ближайшем будущем", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Он тогда рассказывал, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд. 

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, экономика, Конгресс США, вооружение, военная помощь, Белый дом, гуманитарная помощь, бронетехника, война России против Украины, безопасность, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
Кацурин: Россия это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки
Кацурин: Россия – это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки
  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет
  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет
"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко
"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (717187)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (247524)
3
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (50463)
4
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (47545)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (36526)
6
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (25510)
7
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (24476)
8
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21910)
 
 
 
 