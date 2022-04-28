Помощь, чтобы обеспечить победу. Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на поддержку Украины

Объем дополнительного финансирования, запрашиваемый Белым домом, составляет $33 млрд. Это в разы больше, чем вся военная помощь, предоставленная Украине с 2014 года Фото: depositphotos.com

Об этом сайт Белого дома сообщил 28 апреля.

В релизе сказано, что помощь, которую США предоставляют Украине, уже существенно изменила ситуацию на поле боя и помогла украинцам выиграть битву за Киев.

"Сейчас, когда война переходит на восточный фронт Украины и усиливается, администрация Байдена – Харрис призывает Конгресс предоставить дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить победу демократии в Украине над агрессией [президента РФ Владимира] Путина", – подчеркивается в сообщении.

Объем финансирования, запрашиваемый Белым домом, – $33 млрд. Это позволит помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, считают в администрации Байдена.

Администрация запрашивает $20,4 млрд на дополнительную военную помощь и помощь в области безопасности, а также на укрепление европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе.

США запрашивают в том числе $6 млрд на инициативу по содействию безопасности Украины, $4 млрд – на программу Государственного департамента США по иностранному военному финансированию.

"Эти ресурсы позволят поставить крайне необходимое оборудование в руки украинских военных и полиции, а также помогут НАТО сдерживать и защищать от российской агрессии в долгосрочной перспективе. Эти дополнительные ресурсы будут использованы для обеспечения Украины и союзников на восточном фланге", – говорится в сообщении.

Речь идет об артиллерии, бронетехнике, противотанковых средствах и средствах противовоздушной обороны, сказано в релизе.

Также Белый дом призывает Конгресс предоставить Украине $8,5 млрд экономической помощи – чтобы помочь правительству реагировать на кризис и продолжить предоставление основных услуг украинцам.

Еще $3 млрд планируют направить на решение проблем продовольственной безопасности в мире, а также на предоставление помощи людям, которые были вынуждены покинуть свои дома или "другим образом" пострадали в результате войны РФ против Украины.

Байден сегодня объявил, что запрашивает это финансирование у Конгресса. Он объяснил, что новый пакет финансирования нужен, так как США "истощили свои финансовые ресурсы в этом плане". "Это дополнительное финансирование будет направлено на нужды военных Украины в течение таких важных дней и недель в ближайшем будущем", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)