Байден намерен активизировать конфискацию российских активов и передать их Украине

В администрации Байдена подчеркнули, что США уже работают с союзниками и партнерами, отслеживая российские активы по всему миру Фото: ЕРА

Американский лидер намерен передать Конгрессу предложение по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства США по привлечению российских властей и олигархов к ответственности за войну против Украины.

В Белом доме отметили, что инициатива была разработана совместно с министерством финансов, министерством юстиции, Государственным департаментом и министерством торговли США.

"Этот пакет установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные инструменты", – говорится в сообщении.

Данное предложение направлено на упрощение процедуры ареста активов олигархов, расширение круга активов, подлежащих аресту, а также позволит передать эти средства Украине для возмещения ущерба от российской агрессии.

Согласно инициативе Байдена, американские суды смогут принимать решения о конфискации активов РФ в ускоренном порядке.

Помимо этого, предлагается ввести конфискацию имущества, которое российские олигархи используют для уклонения от санкций. На данный момент американское законодательство не позволяет проводить подобную конфискацию. Министерство юстиции США в свою очередь может получить возможность ликвидировать организации, которые позволяют обходить американские санкции.

Также предлагается увеличить с пяти до 10 лет сроки расследования финансовых преступлений.

"Уголовные расследования в отношении олигархов могут быть сложными, поскольку опытные преступники используют сложные схемы, которые могут охватывать несколько юрисдикций. Соединенные Штаты часто работают с международными партнерами по этим делам. Продление срока давности даст следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов к уголовной ответственности", – пояснили в Белом доме.

В администрации Байдена также добавили, что США уже работают с союзниками и партнерами, отслеживая российские активы по всему миру.

Сегодня около 17.45 по киевскому времени Байден сделает новое заявление по Украине.