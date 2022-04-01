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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды заморозили российские активы на почти €516 млн

В Нидерландах рассказали о замороженных российских активах
В Нидерландах рассказали о замороженных российских активах
Фото: EPA

В Нидерландах заморозили почти €516 млн российских активов и контрактов. Об этом говорится в письме правительства страны, направленном в Палату представителей, сообщил NOS 31 марта.

Замораживание касается взаимоотношений с российскими банками, трастовыми офисами, пенсионными фондами и менеджерами инвестиционных институтов. Кроме того, было заблокировано более €154 млн транзакций.

Отмечается, что по состоянию на прошлую неделю было заморожено €400 млн. 

31 марта во время выступления перед парламентом Нидерландов президент Украины Владимир Зеленский призывал страну ужесточить санкции против РФ.

"Закройте ваши порты для российских судов! Вместе со всеми другими странами Евросоюза. Прекратите любую торговлю с этим государством, забывшим все уроки Второй мировой войны, – отметил президент Украины. – Готовьтесь поскорее отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды, миллиарды евро за них не шли на производство оружия и оплату массовых убийств в Украине".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Президент центрального банка Нидерландов DNB Клаас Кнот заявил 18 марта, что в стране заморозили около €200 млн на российских счетах.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, Нидерланды, война России против Украины
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