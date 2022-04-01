Нидерланды заморозили российские активы на почти €516 млн

Замораживание касается взаимоотношений с российскими банками, трастовыми офисами, пенсионными фондами и менеджерами инвестиционных институтов. Кроме того, было заблокировано более €154 млн транзакций.

Отмечается, что по состоянию на прошлую неделю было заморожено €400 млн.

31 марта во время выступления перед парламентом Нидерландов президент Украины Владимир Зеленский призывал страну ужесточить санкции против РФ.

"Закройте ваши порты для российских судов! Вместе со всеми другими странами Евросоюза. Прекратите любую торговлю с этим государством, забывшим все уроки Второй мировой войны, – отметил президент Украины. – Готовьтесь поскорее отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды, миллиарды евро за них не шли на производство оружия и оплату массовых убийств в Украине".

Война России против Украины. Главное (обновляется)