Канада готовит изменения в закон о санкциях, которые позволят передавать изъятые российские активы на восстановление Украины – глава МИД

Жоли: Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и позволять конфисковывать активы физических и юридических лиц, находящихся под санкциями Фото: EPA

"Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и позволять конфисковывать активы физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, и позволять нам компенсировать жертвам ущерб. Эти изменения сделают режим санкций Канады первым в G7, который разрешит эти действия", – заявила она.

Жоли отметила, что западные санкции уже наносят ущерб российской экономике и истощают ресурсы президента Владимира Путина, необходимые для ведения войны против Украины.

"Мы продолжим оказывать максимальное давление на путинский режим и наложим серьезные издержки на эту войну, которую он сам выбрал", – добавила Жоли.

Канал сообщил, что изменения, которые Канада намерена внести в свой закон о санкциях, позволят использовать средства и имущество, конфискованные у РФ, для помощи в восстановлении Украины или передачи тем, кто пострадал от российского вторжения. В тексте законопроекта говорится, что арестованные активы могут быть использованы для "восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате серьезного нарушения международного мира и безопасности", для "восстановления международного мира и безопасности" и выплаты компенсаций жертвам в случае нарушения этой безопасности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

19 апреля правительство Канады расширило санкции против России и ввело ограничения еще против 14 россиян – среди них приближенные к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмены и его дочери.