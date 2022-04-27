Канада готовит изменения в закон о санкциях, которые позволят передавать изъятые российские активы на восстановление Украины – глава МИД

"Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и позволять конфисковывать активы физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, и позволять нам компенсировать жертвам ущерб. Эти изменения сделают режим санкций Канады первым в G7, который разрешит эти действия", – заявила она.
Жоли отметила, что западные санкции уже наносят ущерб российской экономике и истощают ресурсы президента Владимира Путина, необходимые для ведения войны против Украины.
"Мы продолжим оказывать максимальное давление на путинский режим и наложим серьезные издержки на эту войну, которую он сам выбрал", – добавила Жоли.
Канал сообщил, что изменения, которые Канада намерена внести в свой закон о санкциях, позволят использовать средства и имущество, конфискованные у РФ, для помощи в восстановлении Украины или передачи тем, кто пострадал от российского вторжения. В тексте законопроекта говорится, что арестованные активы могут быть использованы для "восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате серьезного нарушения международного мира и безопасности", для "восстановления международного мира и безопасности" и выплаты компенсаций жертвам в случае нарушения этой безопасности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 апреля правительство Канады расширило санкции против России и ввело ограничения еще против 14 россиян – среди них приближенные к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмены и его дочери.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".