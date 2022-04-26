Пугачев: Олигархи живут в страхе и абсолютно управляемы Путиным

Пугачев: Вот эти санкции не против Фридмана. Не против того, чтобы он в доме жил и колбасу ел. Они абсолютно прозрачные. Это деньги Путина Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Живут в страхе. И самое главное не в страхе. Самое главное, что они абсолютно управляемы в том смысле, что... Не буду называть фамилии, они слишком громкие и известные. Порученец Путина пишет на клочке бумаги реквизиты офшорной компании – в конверт, нарочному – и фельдъегерь везет и говорит: "Это вам передали. Владимир Владимирович, президент передал", – отметил Пугачев.

По его словам, на клочке бумаги указана сумма.

"Потом адъютант звонит: "Вы там все получили?" Он говорит: "Не то что получили – уже исполнили", – добавил бизнесмен.

Пугачев сказал, что олигархи 20 лет по такой схеме финансировали Россию.

"Финансировали эту войну. А сегодня они говорят: "Мы не можем на него повлиять". Конечно, не можете. А были сомнения? Вот эти санкции не против [российского бизнесмена Михаила] Фридмана. Не против того, чтобы он в доме жил и колбасу ел. Они абсолютно прозрачные. Это деньги Путина", – заявил бизнесмен.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube