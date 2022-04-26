Пугачев: Олигархи живут в страхе и абсолютно управляемы Путиным

"Живут в страхе. И самое главное не в страхе. Самое главное, что они абсолютно управляемы в том смысле, что... Не буду называть фамилии, они слишком громкие и известные. Порученец Путина пишет на клочке бумаги реквизиты офшорной компании – в конверт, нарочному – и фельдъегерь везет и говорит: "Это вам передали. Владимир Владимирович, президент передал", – отметил Пугачев.
По его словам, на клочке бумаги указана сумма.
"Потом адъютант звонит: "Вы там все получили?" Он говорит: "Не то что получили – уже исполнили", – добавил бизнесмен.
Пугачев сказал, что олигархи 20 лет по такой схеме финансировали Россию.
"Финансировали эту войну. А сегодня они говорят: "Мы не можем на него повлиять". Конечно, не можете. А были сомнения? Вот эти санкции не против [российского бизнесмена Михаила] Фридмана. Не против того, чтобы он в доме жил и колбасу ел. Они абсолютно прозрачные. Это деньги Путина", – заявил бизнесмен.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.