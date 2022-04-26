Пугачев: Патрушев во многом не согласен с Путиным и всегда с ним конкурировал

По информации Пугачева, Патрушев, который с 1970-х работал в органах КГБ (затем – ФСБ), "очень огорчился", когда в июле 1998 года директором ФСБ назначили Путина, а не его.

"Потому что он понимал, что если он там и его не выбрали, то это не очень хорошо, – сказал бизнесмен. – Я всегда был уверен, что Патрушев дружил с Путиным и они вообще где-то вместе служили. Но Патрушев мне сказал: "Нет, я никогда с Путиным нигде не служил, вообще никогда с ним не пересекался, первый раз его увидел, когда он стал директором ФБС". Ну, условно говоря".

На должности директора ФСБ Путин пробыл до августа 1999 года, затем его сменил Патрушев. Он руководил ФСБ до мая 2008 года, после чего был назначен секретарем Совета безопасности РФ. Пугачев сказал, что Патрушев часто не согласен с Путиным.

"Какие у них были взаимоотношения? Патрушев – такой старый, советского разлива, кагэбэшник, естественно, "ястреб". Все, что он говорит про терроризм, про взрывы, про фашистов и так далее, – это такая... Не то, чтобы он в это верил... Но это то, что он говорит осознанно. Может, он какие-то интриги плетет – неважно, что он делает, – но в отличие от разных людей, он это делает осознанно. То есть Патрушев – образованный, вполне себе серьезный человек, который во многом не согласен с Путиным, всегда конкурировал с ним (сколько я помню, с момента становления Путина, с выборов 2000 года) за контроль за силовым блоком, включая МВД", – сообщил Пугачев.

По его данным, Патрушеву все эти годы удавалось сохранять контроль за МВД и "даже прокуратурой". К примеру, в 2001–2003 годах министром внутренних дел РФ был одноклассник Патрушева Борис Грызлов, а в 2000–2006 годах Генеральную прокуратуру возглавлял Владимир Устинов, который "был по крайней мере ближе к Патрушеву, чем к Путину", сказал Пугачев. По его информации, нынешний директор ФСБ Александр Бортников (возглавляет ведомство с 2008 года) тоже является креатурой Патрушева.

"Патрушев уже на восьмом десятке со всеми проблемами, болезнями, но он не изменился... То есть удивительно, что он прошел всю это демократическую историю 90-х, но это его убеждение, что кругом – враги, оно и тогда было", – сказал бизнесмен.

Журналистка спросила, есть ли у Патрушева президентские амбиции.

"Думаю, они у него, естественно, были. Думаю, уже возраст сейчас [мешает]... Но я не знаю, если мы посмотрим на [79-летнего президента США Джо] Байдена... Может, они у него есть [и сейчас], я не буду придумывать. Но они с Путиным антиподы. Это человек совершенно другой", – отметил бизнесмен.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube