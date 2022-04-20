ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Bloomberg сообщил, кто вместе с Путиным принимал финальное решение о вторжении в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину
Фото: kremlin.ru

Решение о вторжении в Украину президент России Владимир Путин принял вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом 20 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Два источника сообщили журналистам, что за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину круг контактов Путина сузился. В нем остались сторонники "жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше".

Решение о вторжении было принято Путиным совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Bloomberg пишет, что в окружении Путина вторжение в Украину считают катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.

10 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, война России против Украины, Валерий Герасимов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (101430)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (73361)
3
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (65425)
4
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (51253)
5
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (50823)
6
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (47176)
7
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (36236)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (23963)
 
 
 
 