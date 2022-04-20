Bloomberg сообщил, кто вместе с Путиным принимал финальное решение о вторжении в Украину

Два источника сообщили журналистам, что за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину круг контактов Путина сузился. В нем остались сторонники "жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше".

Решение о вторжении было принято Путиным совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Bloomberg пишет, что в окружении Путина вторжение в Украину считают катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад.

Война России против Украины. Главное (обновляется)