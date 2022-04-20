Bloomberg сообщил, кто вместе с Путиным принимал финальное решение о вторжении в Украину

Два источника сообщили журналистам, что за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину круг контактов Путина сузился. В нем остались сторонники "жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше".
Решение о вторжении было принято Путиным совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
Bloomberg пишет, что в окружении Путина вторжение в Украину считают катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
10 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".