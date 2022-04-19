Каспаров: Путин умрет от рук своего окружения. Украина похоронит его политически, а потом и физически

"Мне кажется, очевидно: он умрет не в собственной постели. Ну, если только не отравят в собственной постели. Я думаю, что его судьба предрешена. И я полагаю, что почти наверняка это будет все-таки его окружение, когда ситуация станет критической. То есть вероятность этого мне кажется наибольшей из других опций. Потому что для Путина нет жизни за пределами этой бесконечной власти", – сказал Каспаров.

Он считает, что власть Путина держится на его "ауре непобедимости и безнаказанности".

"Война в Украине поставит крест на этой ауре. А дальше, мне кажется, ничего опять нового история не изобретет. Это фактически крах государственности и поиск козла отпущения, которым традиционно оказывается диктатор. Как это будет сделано, я не знаю. Пусть они между собой разбираются. Но совершенно очевидно, что Украина похоронит Путина сначала политически, а потом и физически", – резюмировал Каспаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube