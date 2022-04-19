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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Путин умрет от рук своего окружения. Украина похоронит его политически, а потом и физически

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Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах
Фото: ЕРА

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин будет ликвидирован собственным окружением.

"Мне кажется, очевидно: он умрет не в собственной постели. Ну, если только не отравят в собственной постели. Я думаю, что его судьба предрешена. И я полагаю, что почти наверняка это будет все-таки его окружение, когда ситуация станет критической. То есть вероятность этого мне кажется наибольшей из других опций. Потому что для Путина нет жизни за пределами этой бесконечной власти", – сказал Каспаров.

Он считает, что власть Путина держится на его "ауре непобедимости и безнаказанности".

"Война в Украине поставит крест на этой ауре. А дальше, мне кажется, ничего опять нового история не изобретет. Это фактически крах государственности и поиск козла отпущения, которым традиционно оказывается диктатор. Как это будет сделано, я не знаю. Пусть они между собой разбираются. Но совершенно очевидно, что Украина похоронит Путина сначала политически, а потом и физически", – резюмировал Каспаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Гарри Каспаров, война России против Украины
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